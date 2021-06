Anna Maria Meo presidente di Opera Europa: E’ la prima italiana a guidare l’associazione europea dei teatri

Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma

Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma è il nuovo presidente di Opera Europa. Si tratta della prima volta di una donna italiana alla presidenza dell’organizzazione di servizio per le compagnie liriche e i festival operistici, fondata nel 1995.

Eletta vicepresidente nel 2019, Anna Maria entra a far parte del board di Opera Europa alla fine del 2018.

Anna Maria Meo, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, ha dichiarato: «Sono felice ed onorata di questa nomina, un riconoscimento prestigioso per i teatri italiani ma soprattutto per il Teatro Regio di Parma, che in questi ultimi anni ha lavorato partecipando assiduamente alle iniziative e ai progetti promossi dall’associazione, beneficiandone su tanti aspetti.

L’organizzazione rappresenta la più grande ed importante ente europeo nell’ambito dell’opera lirica, gli associati sono 220 inclusi i festival e i teatri più influenti, provenienti da 43 paesi diversi e collabora costantemente con le maggiori associazioni di settore nel mondo tra le quali si ricorda Opera America.

Opera Europa offre ai i teatri associati convention annuali, forum e congressi formativi per i lavoratori di ogni settore dello spettacolo dal vivo, sostiene la divulgazione e l’innovazione dell’opera attraverso numerosi progetti dedicati ai giovani artisti, come lo European Opera-directing Prize in collaborazione con Camerata nuova, che ogni due anni coinvolge molte centinaia di registi e team creativi a contendersi il premio di produzione riservato ai vincitori.

Vicepresidenti di Opera Europa sono Aviel Cahn, direttore generale del Grand Théâtre di Ginevra, e Ignacio García-Belenguer Laita, general manager del teatro Real di Madrid; tesoriere Alexandra Stampler-Brown, managing director della Deutsche Oper Am Rhein Düsseldorf-Duisburg, mentre segretario è Henning Ruhe, direttore artistico della GöteborgsOperan.