Raid aerei israeliani su Gaza. Diversi morti palestinesi

Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi nei raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza assediata, secondo il ministero della salute palestinese, dopo che Hamas ha lanciato razzi dal territorio costiero verso Israele.

Il ministero della salute di Gaza ha detto lunedì ad Al Jazeera che 20 persone, inclusi bambini, sono state uccise negli attacchi.

Gli attacchi sono stati effettuati dopo che Hamas ha lanciato diversi razzi contro Israele, in seguito alla scadenza dell’ultimatum del gruppo che chiedeva a Israele di allontanare le forze dal complesso della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme.

Lunedì scorso le tensioni nel complesso, il terzo più sacro dell’Islam, venerato anche dagli ebrei, si sono intensificate con oltre 300 palestinesi feriti quando la polizia israeliana ha fatto irruzione nella moschea, sparando proiettili di gomma, granate assordanti e gas lacrimogeni.

Le forze di sicurezza israeliane hanno usato ancora una volta granate assordanti e gas lacrimogeni per attaccare i fedeli nel complesso della moschea di Al Aqsa.

L’attacco aveva come obiettivo i fedeli che lasciavano il complesso presso la Porta dei Leoni, dopo aver terminato di eseguire le preghiere notturne del Ramadan.

Israele risponderà con “grande forza” agli attacchi, ha detto il primo ministro del paese dopo che Hamas ha lanciato diversi razzi contro Israele.

“Non tollereremo atti che danneggino la nostra terra, la nostra capitale, i nostri cittadini e i nostri soldati”, ha affermato Benjamin Netanyahu dal canale di notizie di proprietà statale KAN.

“Chiunque ci attacca pagherà un prezzo pesante”, ha avvertito il primo ministro israeliano.

La raffica di razzi da Gaza è arrivata dopo la scadenza del termine di Hamas per chiedere a Israele di cessare gli attacchi e ritirare le sue forze dal complesso della moschea di Al Aqsa.

La deputata statunitense Ilhan Omar ha affermato che i raid aerei israeliani a Gaza che uccidono civili sono stati un “atto di terrorismo” e che i palestinesi “meritano protezione”.

“A differenza di Israele, i programmi di difesa missilistica come Iron Dome, non esistono per proteggere i civili palestinesi”, ha twittato.

Il rapporto Nida Ibrahim di Al Jazeera da Ramallah ha detto che “molte proteste spontanee” hanno avuto luogo nella Cisgiordania occupata a sostegno di quelli a Gerusalemme est.

“Abbiamo sentito persone cantare slogan a sostegno…cantilenare per la libertà, perché i palestinesi non fossero evacuati dalle loro case [a Sheikh Jarrah]”.

Inoltre, Ibrahim ha detto che ci sono state anche richieste di proteste da parte dei palestinesi che vogliono queste proteste “vicino a checkpoint militari israeliani illegali e insediamenti israeliani illegali”.

“La loro causa è la stessa causa. Credono tutti di soffrire sotto l’occupazione israeliana, ed è per questo che vogliono far sentire la loro voce e vogliono esprimere la loro rabbia”, ha detto Ibrahim.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha esortato sia Israele che i palestinesi ad abbassare le tensioni.

“Tutte le parti devono allentarsi, ridurre le tensioni, adottare misure pratiche per calmare le cose”, ha detto Blinken incontrando il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi a Washington.

Safadi ha esortato gli Stati Uniti a svolgere un ruolo di leadership nella riduzione della violenza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dice che intende costruire in “tutta Gerusalemme”, definendolo un “diritto naturale in uno stato sovrano”, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

“Lo dico chiaramente ai nostri migliori amici, tutta Gerusalemme è l’eterna capitale di Israele e continuerà la costruzione in essa, in tutti i suoi quartieri, proprio come qualsiasi altra nazione che costruisce e sviluppa la sua capitale”, ha detto.

“Questo è un diritto naturale in uno stato sovrano e non lo rinunceremo e continueremo a praticarlo”.

La Germania ha chiesto a tutte le parti di “evitare ulteriori vittime civili” dopo che Israele ha lanciato attacchi aerei mortali su Gaza e Hamas ha lanciato razzi su Gerusalemme.

“Niente giustifica il lancio di razzi sulla popolazione civile israeliana”, ha twittato il ministro degli Esteri Heiko Maas, aggiungendo che “non porta certo alla risoluzione del conflitto” ma invece “a un’ulteriore escalation senza senso”.

Il senatore degli Stati Uniti Chris Murphy ha espresso “grande preoccupazione” per la “violenza dentro e intorno a Gerusalemme” e ha invitato i leader israeliani e palestinesi a “impegnarsi in un percorso di allentamento”.

“Questo costante aumento della violenza può servire agli interessi politici, ma alla fine potrebbe portare al caos e alla fine farà uccidere molte persone”, ha avvertito il senatore Murphy in una teleconferenza con i giornalisti a Washington.

“Hamas ha bisogno di fermare gli attacchi missilistici, ma Israele deve fermare lo sgombero forzato dei palestinesi dalle loro case”, ha detto Murphy.