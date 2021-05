El Guero, il re del cartello di Sinaloa, sarà rilasciato martedì

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha temuto ieri che l’ennesimo rilascio oscuro di un signore della droga avrebbe reso il Messico un bersaglio del ridicolo internazionale.

Quasi otto anni fa, il signore della droga Rafael Caro Quintero uscì da una prigione messicana a tarda notte con un rilascio impropriamente ordinato. Da allora è tornato al traffico di droga e ha scatenato sanguinose battaglie nel nord del Messico, nello stato di Sonora.

Sabato, un altro capo del cartello di Sinaloa stava per percorrere le stesse circostanze.

Hector “El Güero” Palma era a poche ore dalla libertà dopo che il segretario di un giudice aveva inviato una lettera dicendo che il governo doveva rilasciarlo immediatamente dopo che era stato assolto dalle accuse di criminalità organizzata.

“Questa è una questione di importazione nazionale”, ha detto ieri López Obrador. “Immagina il sospetto, le battute…”.

“Qualcosa di simile è accaduto quando Caro Quintero è stato rilasciato”, ha ricordato López Obrador. “Ci hanno accusato dall’estero, accusato il governo di complicità. Nessun governo straniero dovrebbe accusare il governo messicano e non dovremmo dargli un pretesto per farlo”.

Domenica, il giudice ha inviato un’altra notifica dicendo che Palma doveva essere rilasciato entro le 16:00. López Obrador ha detto che i pubblici ministeri hanno ottenuto un’estensione di 48 ore per cercare eventuali mandati in sospeso che potessero giustificare il suo trattenimento. Finirà martedì. Il presidente ha detto che se non se ne trova nessuno, Palma dovrebbe essere rilasciato.

Il Messico sta iniziando a guadagnarsi la reputazione di un governo che, sotto López Obrador, ha rilasciato più signori della droga di quanti ne abbia catturati, parte della politica dichiarata dal presidente di non detenere più i signori della droga per evitare la violenza.

L’ex ambasciatore degli Stati Uniti Christopher Landau ha dichiarato ad aprile che López Obrador vede la lotta contro i cartelli della droga “come una distrazione… Quindi ha sostanzialmente adottato un programma di un atteggiamento piuttosto laissez-faire nei loro confronti, che è piuttosto preoccupante per il nostro governo, ovviamente”.

La politica di López Obrador non ha ottenuto molto nel ridurre la violenza sulla droga in Messico, e il rilascio di Palma, come quello di Caro Quintero, potrebbe solo causare più spargimenti di sangue.

Conosciuto come “El Güero”, o “Blondie”, Palma è stato un fondatore e leader del cartello di Sinaloa, insieme al signore della droga imprigionato Joaquin “El Chapo” Guzman. Lui e Guzman hanno attirato attenzioni indesiderate nel 1993, quando un cardinale cattolico romano fu ucciso in una sparatoria tra uomini armati di Sinaloa e la banda rivale di Arellano Félix all’aeroporto di Guadalajara. Gli uomini armati avrebbero scambiato l’auto di lusso del cardinale per quella di un rivale.

Palma è stato arrestato in Messico nel 1995 e ha scontato 12 anni in Messico per corruzione e accuse di armi prima di essere estradato negli Stati Uniti nel 2007, dove ha scontato nove anni di una condanna a 16 anni per traffico di cocaina, prima di essere rimandato in Messico, dove è stato trattenuto in giudizio con l’accusa di criminalità organizzata da cui è stato assolto la scorsa settimana.

Il sistema giudiziario messicano è già poco stimato e gli ordini di rilascio a tarda notte e nel fine settimana non aiutano la sua reputazione di presunta corruzione. López Obrador ha detto che avrebbe spinto per una riforma in modo che tali ordini di rilascio non possano essere emessi nei fine settimana.

Mentre il rilascio di Caro Quintero precede l’amministrazione di López Obrador – il presidente è entrato in carica nel dicembre 2018 – il presidente ha recentemente affermato che era “giustificato”, perché presumibilmente nessun verdetto era stato emesso contro il signore della droga dopo 27 anni di carcere.

In effetti, c’era un verdetto; una corte d’appello lo ha rovesciato in modo improprio, ma il verdetto è stato successivamente confermato dalla Corte Suprema. A quel punto era troppo tardi; Caro Quintero è stato portato via con un veicolo in attesa, ora è un fuggitivo e ha cercato di ricostruire il suo vecchio impero della droga combattendo altre bande di droga a Sonora.

La questione è particolarmente spinosa per López Obrador, perché nel 2019 ha ordinato il rilascio di Ovidio Guzman, uno dei figli di “El Chapo” Guzman, per evitare spargimenti di sangue.

López Obrador ha detto che la sua politica “abbracci non proiettili” mira a evitare la violenza. Ma i tassi di omicidio sono diminuiti solo leggermente dal loro picco nel 2019.

Caro Quintero è uscito libero mentre stava scontando una condanna a 40 anni per l’omicidio con tortura dell’agente della Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti Enrique “Kiki” Camarena nel 1985, e da allora ha apparentemente ripreso il suo ruolo di trafficante di droga violento.

Caro Quintero è in cima alla lista dei più ricercati della DEA, con una ricompensa di 20 milioni di dollari per la sua cattura.