Fabrizio Fortino, l’eccellenza della narrazione d’autore

Il genere è lo strumento più utilizzato per raccontare storie e può rappresentare anche un’opportunità per esportare il proprio immaginario. Un obiettivo che noi in Italia, al contrario di molti paesi nordici che invece sono stati abili in questo, non siamo mai riusciti a centrare.

Fabrizio Fortino per esempio, a mio avviso sconfina nel movimento di racconto con una scrittura poliedrica, fluida, irrompe nell’immaginario più assoluto rigo dopo rigo. Anzi, per dirla tutta, Fortino calpesta quel provincialismo letterario a cui molti autori italiani sono fortemente legati.

Ed è un peccato, per la cultura italiana. Dovremmo essere più coraggiosi nelle storie da raccontare. Fortino su questo argomento, attraverso i suoi manoscritti, irrompe prepotentemente dando un chiaro messaggio di cultura letteraria moderna.

Biografia

Il tarlo della scrittura mi ha perseguitato fin dalla tenera età, ma tutti quei quaderni pieni di storie e avventura sono finiti nel cestino, sebbene siano rimasti nei miei ricordi. Sono cresciuto cimentandomi in ogni forma d’arte: disegno, pittura, scultura, modellismo, lasciandomi contaminare da qualsiasi genere o stile, accogliendo con entusiasmo suggerimenti e consigli da chiunque sia disposto a darmene. È in età adulta che la passione per la scrittura si è fatta pressante, provocandomi il bisogno ossessivo di mettere su carta ogni immagine o pensiero che ruota intorno a una vicenda ben precisa, in luoghi e tempi al di là dell’immaginario. Questo vorticare di pensieri mi ha portato infine, nel 2011, alla realizzazione del mio primo romanzo, I misteri di Black Port edito da Casini editore. Numerosi sono i racconti pubblicati su alcune antologie curate da autori Italiani, tra cui Nel nome dell’imperatore, Il bastoncino più corto e Il soldatino di Piombo (per La mela avvelenata), La piccola fiammiferaia (per Scritture aliene), Niseag (Casini Editore) e altri ancora, come numerose sono le pubblicazioni di articoli modellistici e tutorial sulle riviste di settore. Nel 2016, ho iniziato a lavorare per un progetto grafico per un gioco da tavolo (Freak Out) come responsabile del background e di tutta la manualistica e racconti. Il progetto è ancora in lavorazione. Nel 2016, ho collaborato con la ROC (Romane Officine Cinematografiche) come sceneggiatore per i corti Snow Cut, Exile Hunter e The Scratch. Nel 2017 esce il mio secondo romanzo, Nicolas Grimm – Caccia all’esule, edito da Dark Zone e nel 2019 U-666, sempre con Dark Zone.