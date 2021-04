La Biblioteca JFK da vita al nuovo docufilm su Ernest Hemingway

Un nuovo documentario su Ernest Hemingway – alimentato dagli archivi ma poco conosciuti conservati presso la John F. Kennedy Presidential Library and Museum di Boston – getta una nuova luce sull’acclamato romanziere.

“Hemingway”, dei collaboratori di lunga data Ken Burns e Lynn Novick, in anteprima su PBS per tre notti consecutive a partire dal 5 aprile, dà uno sguardo più sfumato all’autore e alla sua reputazione di lunga data di alcolizzato, avventuriero, uomo all’aperto e misogino amante della corrida che ha lottato con disordini interni che alla fine lo portarono alla morte per suicidio all’età di 61 anni.

La verità sull’uomo che molti considerano il più grande romanziere americano del 20° secolo – il cui stile di scrittura conciso lo ha reso una celebrità fuori misura che è diventata un simbolo della mascolinità americana impenitente – è molto più complessa, ha detto Novick.

“Speriamo che questo docufilm offra l’opportunità per guardare Hemingway in modi diversi”, ha detto Novick, che ha co-creato diversi altri documentari con Burns, tra cui “The Vietnam War” e “Prohibition”. “C’è una complessità sotto la superficie.”

Quella complessità sarebbe stata quasi impossibile da dettagliare senza la più grande collezione di Hemingway al mondo finita alla Biblioteca JFK, grazie alle vedove di Hemingway e Kennedy.

Sebbene i due uomini non si siano mai incontrati, si ammirarono e si scambiarono una breve corrispondenza. Hemingway è stato persino invitato all’inaugurazione di Kennedy, ma non è riuscito a farcela a causa della malattia, ha detto Hilary Justice, la studiosa di Hemingway residente presso la biblioteca.

Quando la quarta moglie di Hemingway, Mary Hemingway, stava cercando di capire cosa fare con gli effetti del suo defunto marito, chiese a Jackie Kennedy se potevano essere ospitati presso la Biblioteca JFK.

Gli archivi contengono i manoscritti di Hemingway – tra cui “Il sole sorge anche” e “Per chi suona la campana” – corrispondenza personale e circa 11.000 fotografie.

Gran parte del materiale utilizzato nel documentario non è stato ampiamente visto in pubblico, se non del tutto, ha detto Novick.

Burns era stato alla Biblioteca JFK in più occasioni per diverse funzioni, ma non aveva idea dell’estensione degli archivi di Hemingway fino a quando non hanno iniziato le ricerche sul film, che è stato in lavorazione per anni.

“La collezione Hemingway è stata fondamentale per il processo”, ha detto Burns. “Ci ha aiutato a capire quanto fosse uno scrittore disciplinato”.

Gran parte del documentario tratta del complicato rapporto di Hemingway con le donne della sua vita, dalla madre e dalle sorelle all’infermiera di cui si è innamorato mentre si stava riprendendo dalle ferite subite nella prima guerra mondiale alle sue quattro mogli.

“Gran parte di quello che ha fatto nella vita riguardava l’amore: correre verso di esso, scappare da esso e rovinarlo”, ha detto Burns.

Sebbene considerata l’archetipo della virilità americana, la verità sulla mascolinità di Hemingway era più complessa, hanno scoperto i realizzatori.

Da bambino, la madre di Hemingway trattava lui e una delle sue sorelle come gemelli, spesso vestendoli con abiti identici, a volte da ragazzi, a volte da ragazze. Ha esplorato la fluidità di genere sia nei suoi libri che nella vita, lasciando che i suoi capelli crescessero mentre le sue mogli tagliavano i loro corti.

“Volevamo respingere questa idea che Hemingway non amava le donne”, ha detto Novick.

La parte preferita di Novick della collezione erano i manoscritti di Hemingway, molti scritti a mano su quaderni acquistati in negozio. Mostrano in grande dettaglio il suo processo di pensiero mentre scriveva, riscriveva, modificava le sue opere attraverso barrette, scarabocchi e note a margine.

Hemingway, ad esempio, ha scritto dozzine di finali di “A Farewell to Arms” – fino a 47, secondo un conteggio.

“Puoi tracciare come si è sviluppato ogni lavoro, dalla prima bozza al manoscritto finale”, ha detto.

Per Burns, la cosa più sorprendente della collezione sono i pezzi di schegge scavati dal corpo di Hemingway dopo che era stato quasi ucciso da adolescente alla guida di un’ambulanza della Croce Rossa durante la prima guerra mondiale. Burns non può fare a meno di pensare che un vicino così profondo l’esperienza della morte ha avuto un impatto importante sul resto della vita di Hemingway e ha contribuito alla sua morte.

Che tu sia un appassionato di Hemingway o che non sappia praticamente nulla di lui, c’è qualcosa nella serie per te, ha detto Novick.

“C’è molto da imparare e nuove interpretazioni del suo lavoro e della sua vita qui”, ha detto.