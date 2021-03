In Veneto la prima casa che si muove come un Girasole

La casa, un involucro quasi naturale che si identifica con il luogo dell’anima, tanto amato da sviluppare una passione per le abitazioni in generale, straordinarie e bizzarre. Il piacere di osservare curiosi da lontano i giardini, sbirciare attraverso i grandi portoni monumentali. Immaginarsi su ampie e verdeggianti terrazze, isolate e panoramiche.

Fanno venire l’impulso di suonare, magari con la scusa di comprare per curiosare come Nanni Moretti in Caro Diario. Ammirare gli interni, l’arredamento e immaginare come potrebbe diventare se quel muro sparisse, se lo spazio si svuotasse o dominasse il bianco. E tanti altri progetti, costruiti rapidi nella fantasia e destinati a sparire.

Il desiderio di scoprire le case più strane, abbandonate e vive in Italia, tra cui alcuni esempi di Case rotanti, come Villa Girasole.

La dimora, viene costruita dall’Ingegnere Angelo Invernizzi in stile Razionalista dal 1929-1935 a Marcellise in provincia di Verona. E con la collaborazione per l’architettura e gli interni Déco e Futurista di Ettore Fagiuoli e dell’ingegnere Romolo Carapacchi, per la parte meccanica e lo scorrimento delle rotaie.

La dimora è ancora in buono stato, ma non più funzionale a causa dal 2000, del cedimento del terreno, che ha “deformato irreparabilmente le rotaie”.

Mentre una volta con “un articolato meccanismo rotante”, l’edificio riesce a “ruotare su se stesso per rivolgersi verso il punto cardinale preferito, per esporre gli ambienti al sole o all’ombra, per ripararli dal vento o rinfrescarli con la brezza estiva”.

Un capolavoro in movimento, il primo al mondo, dotato di un corpo fisso circolare, dove poggia la parte rotante a forma di V, che si aziona intorno al giro scala con ascensore. E proprio vicino a quest’area si trova un quadro con tre pulsanti di avvio: avanti, indietro, arresto.

La rotazione della casa in cerca di sole è il motivo stesso del nome, che compie “un giro completo in 9 ore e 20 minuti”.

La Villa Futuristica è la prima casa rotante in Italia, a basso consumo energetico, creata anche per sfruttare i “benefici dell’elioterapia”, utili allora, alla moglie di Invernizzi, che soffre di tisi. E usata dalla famiglia nei periodi di villeggiatura, che comprende la piscina, un campo da tennis e un parco privato. Una vera meraviglia, esempio di bio-edilizia e tecnologia.

La famiglia Invernizzi e gli eredi Lidia e Lino, hanno continuato a vivere e a curare la villa, ma dopo la loro morte nel 2012, viene venduta alla Fondazione Cariverona. Resta nella storia come la Prima Casa al Mondo, che si muove e che ispira altri nel tempo, verso nuove creazioni ed evoluzioni.



Infatti, anni dopo, appare in provincia di La Spezia, un altro esempio di casa mobile nel 1977, che si aggiunge a Villa girasole e definita la Casa volante. Creata da Annunzio Lagomarsini, un costruttore edile, in un progetto quasi surreale a Castelnuovo Magra.

La casa sospesa nel cielo a venti metri da terra, non solo ruota, ma fa di più, alzandosi e abbassandosi con l’aiuto di alcuni binari.

L’opera alquanto bizzarra, viene costruita dal solo Lagomarsini, che con “leve e cilindri, può ruotare a 360° e scorrere avanti e indietro su due binari per 12 metri, può perfino curvare”.

L’idea sembra sia ispirata dal padre, che si sposta continuamente seguendo il sole e inizia a prendere forma senza un vero progetto e senza scrivere nulla, aggiungendo o modificando “giorno dopo giorno”. Quindi, non esiste un brevetto, richiesto più volte all’ideatore, per usarla come una soluzione antisismica.

Attualmente la casa non è più in grado di sollevarsi e gli ingranaggi sono bloccati in posizione di riposo, ma resta sospesa nel cielo attirando curiosi e progettisti in cerca di idee. Il proprietario però non ha nessuna intenzione di rivelare alcuni segreti e tantomeno lasciare che si aggiungano altre copie. Ma preserva la casa nell’aria in tutta la sua fantasiosa unicità.

Altra e ultima recente costruzione di Casa Rotante risale al 2014, per opera dell’architetto Roberto Rossi a Rimini. Il progetto in legno, viene usato per dare leggerezza alla struttura e risparmio, essendo “a bilancio energetico zero che ruota su stessa di 360°”. La casa con un pilastro centrale permette la rotazione e con essa anche i pannelli solari termici, ispirata proprio al futurismo di Villa Girasole. L’abitazione, rivestita di toghe in legno e sollevata da terra è di 110 mq, circondata da terrazze e dal portico, che permette una visuale sempre diversa, piena di luce e meraviglia. Un vero sogno.

Queste case sono rare e difficilmente accessibili e si tenta di consolarsi fra modeste mura ancorate alla terra, ripensando alle parole di Confucio: “La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito”. Si tenta appunto!

Le prime due creazioni comunque, sembrano dettate da un gesto d’amore, uno ispirato dal padre e l’altro dalla cura per la propria moglie, che rende l’idea oltre che geniale e innovativa, anche molto Poetica.

Ma oggi con i tempi che corrono, tra femminicidi e stalking è più facile pensare che un marito costruisca una Botola, piuttosto che ingegnarsi tra calcoli, schizzi e rotaie per catturare e regalare un raggio di sole.