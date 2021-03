La Francia accusa l’Iran: responsabilità sulle capacità nucleari

Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato l’Iran a smettere di esacerbare le tensioni con le potenze mondiali rafforzando le sue capacità nucleari e ha invitato Teheran ad agire in modo responsabile.

“L’Iran deve smetterla di aggravare una grave situazione nucleare con un accumulo di violazioni dell’accordo di Vienna”, ha detto giovedì Macron, riferendosi all’accordo firmato dall’Iran per limitare la sua forza nucleare.

“È in gioco la sicurezza dell’intera regione. L’Iran deve compiere i gesti previsti e comportarsi in modo responsabile “, ha detto Macron, parlando a fianco del presidente israeliano Reuven Rivlin.

Ha detto che Parigi continuerà a lavorare per rilanciare un processo credibile per porre fine alla crisi.

“Ciò significa un ritorno al controllo e alla supervisione del programma nucleare, ma anche all’integrazione – come chiediamo dal 2017 – del controllo dell’attività missilistica balistica iraniana”.

Francia, Germania e Regno Unito hanno tentato invano di convincere l’Iran a tornare a rispettare l’accordo nucleare del 2015 firmato con le potenze mondiali.

Ma dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato dall’accordo, ufficialmente noto al Joint Comprehensive Plan of Action, e ha reimposto le sanzioni all’Iran, il regime ha ripetutamente infranto le regole dell’accordo .

Il successore di Trump, Joe Biden, è disposto a rimuovere le sanzioni fintanto che l’Iran rispetta l’accordo del 2015, ma Teheran ha chiesto prima che le sanzioni vengano ritirate.

Le tre potenze europee stanno cercando di portare gli Stati Uniti e l’Iran al tavolo dei negoziati per colloqui informali in un primo passo verso il rilancio dell’accordo, che ha revocato le sanzioni internazionali su Teheran in cambio di freni al suo programma nucleare.

Macron ha anche suggerito un nuovo approccio al Libano, dove la Francia ha contribuito a guidare gli sforzi per salvare il paese da una profonda crisi finanziaria e politica, ma senza alcun risultato.

“Il tempo della prova di responsabilità sta volgendo al termine e nelle prossime settimane ci sarà bisogno, in modo molto chiaro, di cambiare approccio e metodi perché non possiamo lasciare il popolo libanese dallo scorso agosto nel situazione in cui si trovano”, ha detto.