Praga apre ambasciata a Gerusalemme. Ira dell’Autorità Palestinese e Lega Araba

Il ministero degli Esteri palestinese ha definito la mossa di Praga "un palese attacco al popolo palestinese..."

L’Autorità Palestinese (AP) e la Lega Araba hanno condannato l’apertura da parte della Repubblica Ceca di un ufficio diplomatico a Gerusalemme come una violazione del diritto internazionale.

Giovedì Praga ha aperto una filiale a Gerusalemme della sua ambasciata israeliana, che si trova a Tel Aviv.

All’inaugurazione ha partecipato il primo ministro ceco Andrej Babis, due settimane dopo che Israele aveva inviato 5.000 dosi di vaccino Moderna COVID-19 alla Repubblica Ceca nell’ambito di un programma di “diplomazia del vaccino” che in seguito è stato sottoposto a controllo legale ed è stato congelato.

Sabato il ministero degli Esteri palestinese ha definito la mossa di Praga “un palese attacco al popolo palestinese e ai suoi diritti, una flagrante violazione del diritto internazionale”, e ha detto che danneggerebbe le prospettive di pace.

Al Cairo, il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit ha dichiarato in un comunicato: “Lo status giuridico di Gerusalemme sarà influenzato dalla decisione di un Paese o di un altro di aprire uffici di rappresentanza. Gerusalemme est è una terra occupata ai sensi del diritto internazionale “.

Sottolineando che l’ufficio di Gerusalemme non era un’ambasciata, il ministero degli Esteri ceco ha affermato che aveva lo scopo di rafforzare la partnership strategica di Praga con Israele e migliorare i servizi per i cittadini cechi lì.

“L’istituzione dell’ufficio non ha alcun impatto sulla volontà della Repubblica Ceca di sviluppare ulteriormente le relazioni politiche ed economiche con l’Autorità Palestinese”, ha detto.

Gerusalemme rimane al centro del conflitto decennale in Medio Oriente, con l’AP che insiste che Gerusalemme Est – occupata illegalmente da Israele dal 1967 – dovrebbe servire come capitale di uno stato palestinese.

Giovedì, parlando accanto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Babis ha detto che Praga è un “partner strategico” di Israele, ricordando come dopo il 1948 la Cecoslovacchia l’ha aiutata a mantenere la sua ritrovata indipendenza inviando consegne di aerei da combattimento.

Alla cerimonia di inaugurazione, Babis ha detto che “rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra cooperazione, dimostra che vediamo l’importanza di questa grande città”.

Solo due paesi hanno ambasciate a pieno titolo a Gerusalemme: gli Stati Uniti – dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rotto con decenni di politica statunitense per riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele – e il Guatemala.

La Repubblica Ceca è uno dei più forti sostenitori di Israele nell’Unione Europea.

Sebbene supporti formalmente una soluzione a due stati al conflitto israelo-palestinese, il mese scorso è stato nominato in una decisione preliminare del Tribunale penale internazionale come uno dei paesi che sostengono l’argomento di Israele secondo cui il tribunale non dovrebbe indagare sui crimini di guerra nei palestinesi occupati. territori.

Babis ha detto giovedì che il suo paese considera la decisione della Corte penale internazionale di procedere con un’indagine come “sfortunata”, aggiungendo: “Sebbene rispettiamo l’indipendenza del tribunale, la Repubblica Ceca non considera la Palestina uno stato, quindi la corte non ha giurisdizione su di esso. “

Il mese scorso, Israele e Kosovo hanno stabilito rapporti diplomatici, con il paese a maggioranza musulmana che ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele.

All’epoca, il ministro degli Esteri israeliano disse di aver approvato la “richiesta formale del Kosovo di aprire un’ambasciata a Gerusalemme”.

Il Kosovo ha anche affermato di essere pronto a istituire la sua missione israeliana a Gerusalemme, in cambio del riconoscimento di Israele, poiché cerca di legittimare ulteriormente la sua dichiarazione di indipendenza dalla Serbia e dallo stato del 2008.