L’Ad Pfizer ha annullato il viaggio in Israele a seguito delle accuse

La sua visita avrebbe potuto aiutare illegalmente Netanyahu a vincere le imminenti elezioni

Il CEO della Pfizer Albert Bourla ha annullato il viaggio programmato in Israele a seguito delle accuse di un gruppo di cani da guardia e del principale avvocato del paese secondo cui la sua visita avrebbe potuto influenzare illegalmente le imminenti elezioni del Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Bourla sarebbe dovuto arrivare a Tel Aviv l’8 marzo, a meno di tre settimane dalle elezioni del 23 marzo.

Il gruppo di controllo parlamentare Achrayut Leumit ha scritto a Bourla, Netanyahu e al controllore statale sostenendo che una visita violerebbe le leggi sulla propaganda elettorale, ha detto il Jerusalem Post.

“La partecipazione di Bourla a eventi fotografici con il primo ministro può costituire sostegno e favoreggiamento a una campagna elettorale vietata ed è un reato”, ha detto il gruppo in una lettera vista dal quotidiano.

L’amministratore delegato di Achrayut Leumit, Oshi Elmaliach, ha minacciato di aprire un caso con il Comitato elettorale centrale e la polizia israeliana se il viaggio dovesse andare avanti, ha riferito il Jerusalem Post.

Elmaliach ha anche scritto al procuratore generale di Israele, citando la preoccupazione che una visita possa giovare a Netanyahu, ha riferito il Times of Israel.

Il procuratore generale Avichai Mandelbilt ha risposto facendo eco a queste preoccupazioni e esortando Netanyahu e il ministro della Salute israeliano a riconsiderare il viaggio, secondo Channel 12.

Mandelbilt ha sostenuto che la visita programmata era “propaganda elettorale proibita e criminale, a causa dell’uso proibito del bene immateriale di un ente controllato (Ministero della Salute)”, ha riferito Channel 12. Inizialmente è stato riferito che il viaggio è stato ritardato perché Bourla e i membri della sua delegazione non erano stati vaccinati completamente.

Tuttavia, in un’intervista con Channel 12 notizia, Bourla ha confermato di aver ricevuto lettere che gli dicevano di annullare il viaggio. “Il mio lavoro non è quello di fare politica“, ha detto all’emittente.

Il viaggio è stato ora riorganizzato per la tarda primavera, ha riferito l’emittente israeliana Channel 12.

Pfizer non ha risposto alla richiesta di commento di Insider.

Il tempismo del viaggio ha colpito alcuni israeliani come un chiaro segno che Netanyahu è disposto a fare qualsiasi cosa per vincere le elezioni.

“Mi è stato detto che l’annullamento di Bourla è stato causato direttamente dalle lettere che ha ricevuto” , ha detto a Insider Amos Harel, analista politico del quotidiano israeliano Haaretz. “Netanyahu stava mettendo in modo abbastanza cinico Bourla nella campagna politica israeliana per celebrare il successo della sua campagna di vaccinazione”.

“C’era una linea rossa che non doveva essere superata nel bel mezzo di una campagna politica”, ha aggiunto Harel. “È molto chiaro a tutti che la visita della Pfizer riguardava le elezioni”.

Ronny Linder, corrispondente per la salute presso Haaretz, ha dichiarato: “Netanyahu sta trattando il vaccino come se il suo risultato personale non fosse giusto”, ha detto.

“Se Bourla fosse venuta qui”, ha aggiunto, “ho il sospetto che molte persone lo avrebbero visto come un circo politico, uno spettacolo personale, un atto di propaganda elettorale a cui Bourla avrebbe inconsapevolmente partecipato”.

Il lancio del vaccino COVID-19 in Israele è stato leader mondiale.

Il successo può, in parte, essere attribuito agli sforzi di Netanyahu di procurarsi i vaccini così presto. Bourla ha detto che Netanyahu era “ossessivo” e lo ha chiamato “30 volte” per assicurarsi un accordo, ha riferito The Times of Israel.

Gli esperti, tuttavia, attribuiscono principalmente il successo del lancio ai big data, al sistema sanitario centralizzato e socializzato di Israele e a campagne di informazione pubblica di grande impatto che promuovono la sicurezza del vaccino.