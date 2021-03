Lobello, il clan Arena e le mazzette versate dagli imprenditori del catanzarese

‘Ndrangheta: tutti i nomi e i ruoli

Non ne avrebbe fatto parte organicamente, ma avrebbe comunque concorso nell’associazione di ‘ndrangheta Arena fornendo un contributo concreto per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative del clan sul territorio. Da qui la pesante accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso che ha portato dritto in carcere l’imprenditore Giuseppe Lobello, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Valeria Isabella Valenzi, che ha contestualmente disposto gli arresti domiciliari per il padre Antonio, il fratello Daniele e tre prestanomi, e l’interdizione per alcuni dipendenti e consulenti delle cinque imprese a lui riferibili, oltre a far apporre i sigilli su beni dal valore di oltre 50 milioni di euro. https://lanuovacalabria.it/ndrangheta-lobello-il-clan-arena-e-le-mazzette-versate-dagli-imprenditori-del-catanzarese-nomi-e-ruoli

Contro Lobello gli indizi raccolti dai militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro che, su mandato della Dda, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, sono stati per mesi col fiato sul collo di tutti gli indagati, fino a ritenere Giuseppe Lobello parte attiva anche nel recupero delle rate delle mazzette che diversi imprenditori operanti nel catanzarese avrebbero dovuto versare al can Arena per lavorare “tranquilli”. E lui stesso in cambio avrebbe avuto garanzia di tranquillità presso il proprio impianto di calcestruzzo e su tutti i cantieri delle sue imprese, senza interferenze estorsive di altri gruppi criminali.

Questa, ovviamente, l’accusa che gli muove la magistratura e contro la quale sono già pronti a battersi gli avvocati Enzo e Davide De Caro, impegnati nel collegio difensivo insieme agli avvocati Armodio Migali e Piero Mancuso.

I NOMI DEGLI INDAGATI

CAPELLUPO Antonio

FULCINITI Vitaliano

GARCEA Pietro

IIRITANO Francesco

LOBELLO Antonio

LOBELLO Daniele

LOBELLO Giuseppe

LOBELLO Marika

OLIVETI Gaetano

PASQUINO Vincenzo

ROTELLA Domenico

ROTELLA Giuseppe

ROTELLA Francesca

TORCHIA Pasquale

VESPERTINI Pasquale

VIGLIAROLO Anna Rita

LE IMPRESE COINVOLTE

“Strade Sud srl” con sede a Simeri Crichi e intestata a Garcea Caterina

“Trivellazioni speciali srl a socio unico” con sede a Botricello intestata a Rotella Domenico

“Marina cafè srl” con sede a Catanzaro intestata a Vigliarolo Anna Rita

“Consorzio stabile Genesi” con sede a Catanzaro

“Consorzio stabile Zeus” con sede a Simeri Crichi.