Annullate tutte le condanne all’ex presidente del Brasile Lula da Silva

Un giudice della massima corte brasiliana lunedì ha annullato tutte le condanne contro l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che per ora gli ripristina i diritti politici e gli consente di candidarsi alla presidenza nelle elezioni del prossimo anno.

Il giudice Luiz Edson Fachin ha scritto nella sua decisione che il tribunale della città di Curitiba, che ha condannato da Silva due volte per corruzione e riciclaggio di denaro, non aveva la giurisdizione per processare il leader di sinistra.

Entrambe le condanne derivavano da un gigantesco scandalo di corruzione nel colosso petrolifero statale Petrobras, portato alla luce dalla cosiddetta indagine sull’autolavaggio. L’indagine si è concentrata su Petrobras e sui suoi appaltatori, e i casi contro da Silva non erano direttamente collegati ai suoi risultati, ha scritto Fachin nella sua decisione.

Fachin ha detto che il caso dovrebbe essere inviato alla corte federale del Distretto Federale del Brasile, dove potrà ricominciare dall’inizio.

Da Silva, 75 anni, è stato presidente del Brasile tra il 2003 e il 2010, e stava ancora appellando le sue due sentenze: una relativa al presunto acquisto di un appartamento fronte mare nella città di Guaruja e un’altra riguardante la sua presunta proprietà di un ranch ad Atibaia, fuori San Paolo.

Ha ricevuto una condanna di 12 anni e sette mesi per aver presumibilmente ricevuto l’appartamento del valore di circa $ 1 milione come tangente dalla società di costruzioni OAS. Da Silva ha sempre negato la proprietà dell’appartamento. Dopo che la sua condanna è stata confermata da un gruppo di magistrati, l’ex leader è stato incarcerato nell’aprile 2018, quando ha condotto i sondaggi per le elezioni a pochi mesi di distanza.

Impedito di correre, il parlamentare conservatore marginale Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni facilmente. Da Silva è stato rilasciato dal carcere nel novembre 2019, dopo che il tribunale supremo del paese ha stabilito che una persona può essere incarcerata solo dopo che tutti gli appelli sono stati esauriti.