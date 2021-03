Le varianti infettive progrediscono e l’Europa vacilla

Il virus ha travolto un asilo nido e un’adiacente scuola elementare nella periferia milanese di Bollate con una velocità sorprendente. Nel giro di pochi giorni, 45 bambini e 14 membri del personale sono risultati positivi.

L’analisi genetica ha confermato ciò che i funzionari già sospettavano: la variante del coronavirus altamente contagiosa identificata per la prima volta in Inghilterra stava attraversando la comunità, una città densamente popolata di quasi 40.000 persone con uno stabilimento chimico e una fabbrica di pneumatici per biciclette Pirelli a 15 minuti di auto dal cuore di Milano.

“Questo dimostra che il virus ha una sorta di intelligenza. Possiamo innalzare tutte le barriere del mondo e immaginare che funzionino, ma alla fine le adegua e le penetra”, ha lamentato il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

Bollate è stata la prima città della Lombardia, la regione settentrionale che è stata l’epicentro di ciascuna delle tre ondate italiane, ad essere isolata dai vicini a causa delle varianti del virus che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità stanno alimentando un altro aumento delle infezioni in tutta Europa. Le varianti includono anche versioni identificate per la prima volta in Sud Africa e Brasile.

L’Europa ha registrato 1 milione di nuovi casi di COVID-19 la scorsa settimana, un aumento del 9% rispetto alla settimana precedente e un’inversione che ha posto fine a un calo di sei settimane di nuove infezioni, ha detto giovedì l’OMS.

“La diffusione delle varianti sta guidando l’aumento, ma non solo”, ha detto il dottor Hans Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa, citando “anche l’apertura della società, quando non è fatta in modo sicuro e controllato”.

La variante trovata per la prima volta nel Regno Unito si sta diffondendo in modo significativo in 27 paesi europei monitorati dall’OMS ed è dominante in almeno 10 paesi: Gran Bretagna, Danimarca, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Paesi Bassi, Israele, Spagna e Portogallo.

È fino al 50% più trasmissibile del virus che si è manifestato la scorsa primavera e di nuovo in autunno, il che lo rende più abile nel contrastare misure precedentemente efficaci, hanno avvertito gli esperti dell’OMS. Gli scienziati hanno concluso che è anche più mortale.

“Questo è il motivo per cui i sistemi sanitari stanno lottando di più ora”, ha detto Kluge. “È davvero a un punto di svolta. Dobbiamo tenere duro ed essere molto vigili”.

In Lombardia, che ha subito il peso maggiore dell’impennata, i reparti di terapia intensiva si stanno nuovamente riempiendo, con oltre due terzi dei nuovi test positivi che sono la variante del Regno Unito, hanno detto i funzionari sanitari.

Dopo aver bloccato due province e circa 50 città, venerdì il governatore regionale della Lombardia ha annunciato restrizioni inasprite e chiuso le aule per tutte le età. I casi nelle sole scuole di Milano sono aumentati del 33% in una settimana, ha detto il capo del sistema sanitario provinciale.

La situazione è disastrosa nella Repubblica Ceca, che questa settimana ha registrato un totale record di quasi 8.500 pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19. La Polonia sta aprendo ospedali temporanei e imponendo un blocco parziale poiché la variante britannica è passata dal 10% di tutte le infezioni a febbraio al 25% attuale.

Si prevedeva che due pazienti della Slovacchia, duramente colpita, sarebbero arrivati ​​sabato per il trattamento in Germania, dove le autorità hanno affermato di essersi offerti di accogliere 10 pazienti.

Kluge ha citato l’esperienza della Gran Bretagna come motivo di ottimismo, sottolineando che le restrizioni diffuse e l’introduzione del vaccino hanno contribuito a ridurre le varianti lì e in Israele. Il lancio del vaccino nell’Unione europea, in confronto, è in forte ritardo, principalmente a causa di problemi di approvvigionamento.

In Gran Bretagna, l’emergere del ceppo più trasmissibile ha fatto impennare i casi a dicembre e ha innescato un blocco nazionale a gennaio. Da allora i casi sono precipitati, da circa 6.000 al giorno all’inizio di gennaio a circa 7.000 al giorno adesso.

Tuttavia, uno studio mostra che il tasso di declino sta rallentando e il governo britannico afferma che procederà con cautela ai piani per allentare il blocco. Quel processo inizia lunedì con la riapertura delle scuole. I tassi di infezione sono più alti nelle persone di età compresa tra 13 e 17 anni e i funzionari osserveranno attentamente per vedere se il ritorno in classe porta un picco di infezioni.

Mentre la variante britannica è dominante in Francia, costringendo i blocchi nella città di Nizza della Costa Azzurra e nel porto settentrionale di Dunkerque, la variante rilevata per la prima volta in Sud Africa è emersa come la più diffusa nella regione francese della Mosella, che confina con Germania e Lussemburgo. Rappresenta il 55% del virus che vi circola.

Il ministro della Salute austriaco ha dichiarato sabato che la variante britannica è ora dominante nel suo paese. Ma la variante del Sud Africa è anche una preoccupazione in un distretto dell’Austria che si estende dall’Italia alla Germania, con funzionari austriaci che annunciano piani per vaccinare la maggior parte degli 84.000 residenti lì per frenarne la diffusione. L’Austria richiede anche agli automobilisti lungo l’autostrada del Brennero, un’importante direttrice nord-sud, di mostrare risultati dei test negativi.

La variante Sud Africa, oggi presente in 26 paesi europei, è fonte di particolare preoccupazione a causa dei dubbi sull’efficacia degli attuali vaccini contro di essa. La variante brasiliana, che sembra in grado di reinfettare le persone, è stata rilevata in 15 paesi europei.

L’OMS ei suoi partner stanno lavorando per rafforzare la sorveglianza genetica necessaria per tracciare le varianti in tutto il continente.

Il sindaco di Bollate ha fatto appello al governatore Fontana affinché vaccini immediatamente tutti i 40.000 residenti, anche se si aspetta che gli venga detto che le scorte di vaccini sono troppo limitate.

Bollate ha registrato 3.000 casi positivi e 134 decessi – soprattutto tra gli anziani – da quando l’Italia è stata colpita un anno fa. Ha preso il peso maggiore della rinascita di novembre e dicembre, ed è stato colto completamente alla sprovvista quando è arrivata la variante britannica, che correva tra i bambini in età scolare prima di colpire le famiglie a casa.

“La gente inizia a stancarsi che dopo un anno non c’è luce alla fine del tunnel”, ha detto Vassallo.