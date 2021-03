Press Club chiede il rilascio del giornalista incarcerato in Myanmar

Il National Press Club ha invitato il Myanmar a rilasciare immediatamente un giornalista dell’Associated Press che è stato arrestato la scorsa settimana mentre copriva le forze di sicurezza che accusavano i manifestanti anti-colpo di stato.

Le autorità hanno accusato Thein Zaw e altri cinque membri dei media di aver violato una legge sull’ordine pubblico che potrebbe vederli imprigionati fino a tre anni. Un video dell’arresto mostra Zaw che viene rapidamente circondato e tenuto in una presa soffocante mentre gli mettevano le manette.

L’Associated Press ha anche chiesto l’immediato rilascio di Zaw e ha condannato il suo arresto e la “detenzione arbitraria”. L’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki giovedì ha definito la situazione “preoccupante”.

“La detenzione di giornalisti, la presa di mira di giornalisti e dissidenti è certamente qualcosa che è di grande preoccupazione per il presidente, per il segretario di stato e per ogni membro della nostra amministrazione”, ha detto Psaki nel suo briefing quotidiano con la stampa.

In una dichiarazione giovedì, la presidente del National Press Club Lisa Nicole Matthews, responsabile degli incarichi di AP per i video statunitensi, e la presidente del National Press Club Journalism Institute Angela Greiling Kean hanno espresso preoccupazione per la sicurezza di Zaw.

“Crediamo che stesse semplicemente facendo il suo lavoro di giornalista e attendiamo con impazienza il suo rapido rilascio”, afferma il comunicato.