Hong Kong: 47 attivisti imprigionati con l’accusa di sovversione

Domenica la polizia di Hong Kong ha arrestato 47 attivisti pro-democrazia con l’accusa di cospirazione per commettere sovversione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale della città, nella più grande accusa di massa contro il campo di opposizione del territorio cinese semi-autonomo da quando è entrata in vigore la legge effetto lo scorso giugno.

Gli ex legislatori e sostenitori della democrazia erano stati precedentemente arrestati in una vasta operazione di polizia a gennaio, ma sono stati rilasciati. Sono stati nuovamente arrestati e compariranno in tribunale oggi, ha detto la polizia in una dichiarazione.

Presumibilmente hanno violato la legge sulla sicurezza nazionale che è stata imposta da Pechino per aver partecipato alle primarie elettorali non ufficiali per la legislatura di Hong Kong lo scorso anno.

Gli imputati includono 39 uomini e otto donne di età compresa tra i 23 ei 64 anni, ha detto la polizia.

La mossa fa parte di una continua repressione del movimento per la democrazia della città, con una serie di arresti e processi contro i sostenitori della democrazia di Hong Kong – inclusi gli attivisti schietti Joshua Wong e Jimmy Lai – dopo mesi di proteste antigovernative nel 2019.

Il campo pro-democrazia aveva tenuto le primarie per determinare i migliori candidati da schierare per ottenere la maggioranza nella legislatura e aveva in programma di votare i principali progetti di legge che alla fine avrebbero costretto il leader di Hong Kong Carrie Lam a dimettersi.

A gennaio, 55 attivisti ed ex legislatori sono stati arrestati per il loro ruolo nelle primarie.

Le autorità hanno affermato che la partecipazione degli attivisti faceva parte di un piano per paralizzare la legislatura della città e sovvertire il potere statale.

L’elezione legislativa che avrebbe seguito le primarie non ufficiali è stata rinviata di un anno da Lam, che ha citato i rischi per la salute pubblica durante la pandemia di coronavirus. Dimissioni di massa e squalifiche di legislatori pro-democrazia hanno lasciato il legislatore in gran parte a favore di Pechino.

Tra gli arrestati domenica c’era l’ex legislatore Eddie Chu. Un post sul suo account Twitter ufficiale ha confermato che era stato accusato di cospirazione per commettere sovversione e che gli era stata negata la libertà su cauzione.

“Grazie alla gente di Hong Kong per avermi dato l’opportunità di contribuire alla società negli ultimi 15 anni”, ha detto Chu in un post sulla sua pagina Facebook.

Anche un’altra candidata alle primarie, Winnie Yu, è stata accusata e si presenterà in tribunale lunedì, secondo un post sulla sua pagina Facebook ufficiale.

L’avvocato americano John Clancey, membro dell’ormai defunto gruppo per i diritti politici “Power for Democracy”, arrestato a gennaio per il suo coinvolgimento nelle primarie, non era tra i detenuti domenica.

“Darò pieno sostegno a coloro che sono stati accusati e dovranno affrontare un processo, perché dal mio punto di vista, non hanno fatto nulla di sbagliato”, ha detto Clancey ai giornalisti.

La legge sulla sicurezza criminalizza atti di sovversione, secessione, terrorismo e collusione con potenze straniere per intervenire negli affari di Hong Kong. I trasgressori gravi potrebbero subire la pena massima dell’ergastolo. Quasi 100 persone sono state arrestate dall’attuazione della legge.