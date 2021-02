Il caso Jamal Khashoggi: gli USA puntano il dito sul principe saudita

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita probabilmente ha approvato l’uccisione del giornalista statunitense Jamal Khashoggi all’interno del consolato saudita a Istanbul, secondo un rapporto dell’intelligence statunitense recentemente declassificato pubblicato venerdì. La scoperta potrebbe aumentare la pressione sull’amministrazione Biden affinché ritenga il regno responsabile di un omicidio che ha suscitato indignazione diffusa negli Stati Uniti e all’estero.

L’accusa pubblica del principe ereditario Mohammed bin Salman è stata un rimprovero straordinario e avrebbe potuto dare il tono al rapporto della nuova amministrazione con un paese che il presidente Joe Biden ha criticato ma che la Casa Bianca considera anche in alcuni contesti un partner strategico.

La conclusione che il principe avesse approvato un’operazione per uccidere o catturare Khashoggi, un critico del suo consolidamento autoritario del potere, si basava su ciò che i funzionari dell’intelligence sanno sul suo ruolo nel processo decisionale all’interno del regno e sul coinvolgimento dei consiglieri, Saud al-Qahtani, e membri del suo corpo protettivo, secondo il rapporto dell’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale. I funzionari hanno anche tenuto conto del passato sostegno del principe all’uso di misure violente per mettere a tacere i dissidenti all’estero, afferma il rapporto.

Mentre i Democratici al Congresso chiedevano a gran voce un’azione aggressiva, il Dipartimento di Stato ha risposto annunciando restrizioni sui visti per 76 persone saudite coinvolte nella minaccia di dissidenti all’estero.

“Per una questione di sicurezza per tutti all’interno dei nostri confini, agli autori che prendono di mira presunti dissidenti per conto di qualsiasi governo straniero non dovrebbe essere consentito di raggiungere il suolo americano”, ha detto il Segretario di Stato Antony Blinken.

Il documento declassificato è stato rilasciato il giorno dopo una telefonata di cortesia più tardi del solito da Biden al re saudita Salman, anche se un riassunto della conversazione della Casa Bianca non ha fatto menzione dell’omicidio e ha detto invece che gli uomini avevano discusso della partnership di lunga data dei paesi. Allo stesso modo, l’agenzia di stampa saudita gestita dallo stato del regno non ha menzionato l’uccisione di Khashoggi nel suo rapporto sulla chiamata, concentrandosi piuttosto su questioni regionali come l’Iran e la guerra in corso nello Yemen.

Il tono più mite della chiamata era in contrasto con la promessa di Biden come candidato di rendere l’Arabia Saudita “un paria” per l’omicidio.

Una volta in carica, Biden ha detto che manterrà la portata delle relazioni con l’Arabia Saudita richiesta dagli interessi degli Stati Uniti. Ha anche ordinato la fine del sostegno degli Stati Uniti alla campagna di bombardamenti a guida saudita in Yemen e ha detto che avrebbe fermato la vendita di armi offensive all’Arabia Saudita. Ha fornito pochi dettagli su quali armi e supporto intendesse.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti venerdì che l’amministrazione è stata chiara sul fatto che “ricalibrerà il nostro rapporto” con l’Arabia Saudita.

I democratici, nel frattempo, premevano per un’azione forte.

Il rappresentante Adam Schiff, presidente del Comitato di intelligence della Camera, ha esortato l’amministrazione Biden ad assicurarsi che il rapporto porti a “gravi ripercussioni contro tutte le parti responsabili che ha identificato, e rivaluti anche i nostri rapporti con l’Arabia Saudita”. E il senatore Ron Wyden, membro dell’Oregon Democrat and Intelligence Committee, ha chiesto conseguenze per il principe – come le sanzioni – così come per il regno saudita nel suo insieme.

Khashoggi era andato al consolato saudita per ritirare i documenti necessari per il suo matrimonio. Una volta dentro, è morto per mano di più di una dozzina di funzionari della sicurezza e dell’intelligence saudita e altri che si erano riuniti prima del suo arrivo. Le telecamere di sorveglianza avevano seguito il suo percorso e quelli dei suoi presunti assassini a Istanbul nelle ore precedenti la sua uccisione.

Secondo quanto riferito, un insetto turco piantato presso il consolato ha catturato il suono di una sega forense, gestita da un colonnello saudita che era anche un esperto di medicina legale, smembrando il corpo di Khashoggi entro un’ora dal suo ingresso nell’edificio. La posizione dei suoi resti rimane sconosciuta.

Il principe ha detto che nel 2019 si è assunto “la piena responsabilità” per l’omicidio poiché è avvenuto sotto il suo orologio, ma ha negato di averlo ordinato. Funzionari sauditi hanno affermato che l’uccisione di Khashoggi è stata opera di funzionari della sicurezza e dell’intelligence saudita canaglia. L’anno scorso i tribunali dell’Arabia Saudita hanno annunciato di aver condannato otto cittadini sauditi alla prigione per l’omicidio di Khashoggi. Non sono stati identificati.