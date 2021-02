Governo. 5 Stelle. Motivo? Traditori o coerenti? Dite qualcosa di chiaro

Governo. Sono 40 i “traditori” tra i membri del Movimento 5 Stelle. Ai 35 voti contrari, si sono aggiunti anche 5 assenti ingiustificati a Montecitorio

Governo. Ci piacerebbe sapere il motivo dell’incoerenza manifestata da parte dei 5 Stelle in così pochi giorni: avevano votato, volenti o meno, per Draghi premier e poi, inspiegabilmente, gli hanno negato la fiducia. Ma di tanto inspiegabile c’è poco, come pure c’è poco da sapere: una volta messo il piedino nei palazzi del potere, ognuno può far quel che vuole. E questa banda di 5 Stelle ha ben pensato di creare un gruppo a sé, visto che i numeri ce li ha tutti: ai 35 voti contrari, si sono aggiunti anche 5 assenti ingiustificati a Montecitorio. Numeri che valgono, potenzialmente, un nuovo gruppo autonomo nei rispettivi rami del Parlamento.

Ed è inutile che stiano lì a dire che si tratta di un fatto di etica, che loro con Forza Italia non si mischiano, né, tanto meno, con Italia Viva. Motivazioni che sarebbero rispettabilissime. La verità, però, è che un gruppo a sé smuove l’appetito a chiunque. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni: “In quel momento presiedevo l’Aula e quando presiedo non voto mai”. Complimenti vicepresidente! Ha sostanzialmente creato un nuovo articolo del Diritto Parlamentare. Altri espulsi: “Per restare nel governo hanno sacrificato il Movimento”. I nostri colleghi 5Stelle hanno votato in dissenso con la linea votata dagli iscritti “pregiudicando l’immagine e l’azione politica del nostro gruppo parlamentare”, sono le parole usate dal capogruppo alla Camera Davide Crippa.

Fuffa, tutta squallidissima fuffa, perché il motivo della mancata fiducia a Draghi è uno e uno solo: la creazione di un nuovo gruppo. Che significa un bel nuovo gruzzoletto di soldi, nuovi uffici, nuovo personale. Vogliamo mettere? Chi non ci farebbe la bocca? Perché i tappeti a perdita d’occhio, i quadri grandi quanto le supersoniche pareti, le poltrone comode, ma tanto comode che spesso i parlamentari ci si addormentano, tutto ciò non basta più. Nulla basta mai. Ognuno di questi signori vuole sempre di più.

E dire che quando il M5S è entrato in Parlamento qualcuno, in tanti a dire il vero, ci aveva creduto, aveva sperato nel cambiamento. Ma, una volta messo il piedino lì dentro…