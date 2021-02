Respinta dal Cremlino la richiesta del tribunale europeo di liberare Navalny

Il Cremlino ha respinto con forza l’ordine del tribunale europeo per i diritti umani di rilasciare il leader dell’opposizione in carcere Alexei Navalny in quanto “inammissibile” ingerenza negli affari della Russia.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la decisione di martedì della Corte europea dei diritti dell’uomo, che richiedeva che la Russia liberasse immediatamente Navalny, era “illegale” e di parte.

Parlando in una teleconferenza con i giornalisti, Peskov ha denunciato quella che ha descritto come “l’interferenza del tribunale di Strasburgo con la magistratura russa, che riteniamo inammissibile”.

Navalny, 44 anni, investigatore anti-corruzione e critico più eminente del presidente Vladimir Putin, è stato arrestato il mese scorso al suo ritorno dalla Germania, dove ha trascorso cinque mesi guarendo da un avvelenamento da agenti nervini che incolpa del Cremlino. Le autorità russe hanno respinto l’accusa.

All’inizio di questo mese, un tribunale di Mosca ha condannato Navalny a due anni e otto mesi di prigione per aver violato i termini della sua libertà vigilata durante il recupero in Germania. La sentenza deriva da una condanna per appropriazione indebita del 2014 che Navalny ha respinto come fabbricata e la corte europea ha dichiarato illegale.

Nella sentenza di martedì, la CEDU ha ordinato al governo russo di rilasciare Navalny, citando “la natura e l’entità del rischio per la vita del ricorrente”. Il tribunale di Strasburgo ha osservato che Navalny ha contestato l’argomento delle autorità russe secondo cui avevano adottato misure sufficienti per salvaguardare la sua vita e il suo benessere in custodia dopo l’attacco dell’agente nervino.

In passato, Mosca ha rispettato le sentenze della CEDU che concedevano risarcimenti ai cittadini russi che hanno contestato i verdetti nei tribunali russi, ma non ha mai affrontato la richiesta del tribunale europeo di liberare un detenuto.

In riflesso della sua ribollente irritazione per i verdetti della Corte europea, la Russia lo scorso anno ha adottato un emendamento costituzionale che dichiara la priorità della legislazione nazionale sul diritto internazionale. Le autorità russe potrebbero ora utilizzare tale disposizione per respingere la sentenza della CEDU.

Il capo stratega di Navalny Leonid Volkov ha sostenuto, tuttavia, che l’appartenenza della Russia al Consiglio d’Europa la obbliga a rispettare la sentenza della corte. Ha avvertito su Facebook che il paese rischia di perdere la sua appartenenza alla principale organizzazione per i diritti umani del continente se non si attiene all’ordine.

Alla domanda durante la teleconferenza con i giornalisti se la Russia potesse lasciare il Consiglio d’Europa, Peskov ha risposto che “non stiamo cercando uno scontro”.

Ma Pyotr Tolstoy, un vicepresidente della camera bassa del parlamento russo che ha guidato la sua delegazione all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha avvertito giovedì che Mosca potrebbe uscire dall’organismo se fosse sotto pressione.

“Se contraddice le nostre opinioni sulla nostra sovranità e dignità, prenderemo una decisione corrispondente e ce ne andremo prima che inizino quel processo assolutamente vergognoso”, ha detto Tolstoj in un discorso televisivo.

L’arresto e la detenzione di Navalny hanno alimentato un’ondata di proteste in tutta la Russia. Le autorità hanno risposto con un’ampia repressione, arrestando circa 11.000 persone, molte delle quali sono state multate o condannate a pene detentive che vanno da sette a 15 giorni.

La Russia ha respinto le critiche occidentali all’arresto di Navalny e la repressione delle manifestazioni come ingerenza nei suoi affari interni.

In un sarcastico post su Facebook giovedì, Navalny ha detto che le autorità della prigione lo hanno informato che era contrassegnato come un rischio di volo.

“Ho iniziato a ridere”, ha detto Navalny che è detenuto nella prigione di massima sicurezza Matrosskaya Tishina a Mosca. “E poi ho chiesto loro: ‘È uno scherzo? Sono già stato scortato da truppe SWAT con elmetti armati di fucili d’assalto, e ora probabilmente mi metteranno in catene’.”