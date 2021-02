Amal Nakhleh rischia la detenzione amministrativa in condizioni difficili

L'abuso dell'autorità dei prigionieri si abbatte anche sui minori

L’Autorità per gli affari dei prigionieri e dei dirigenti ha affermato che il prigioniero minorenne, Amal Muammar Ali Nakhleh (17 anni), del campo di Jalazoun a nord di Ramallah, è sottoposto a detenzione amministrativa all’interno del centro di detenzione di Megiddo, in condizioni di salute dure e preoccupanti.

L’autorità ha affermato in un rapporto diffuso ieri, che il ragazzo Nakhla soffre di una malattia rara chiamata (miastenia grave) che indebolisce la comunicazione tra nervi e muscoli e la malattia gli fa avere episodi di debolezza nei muscoli, in particolare di respirare e deglutire, e ha bisogno di un attento monitoraggio della salute e di cure speciali.

Ha aggiunto che alla luce dello scoppio dell’epidemia di Covid all’interno delle carceri, vi è chiara preoccupazione per la sorte di questo bambino detenuto a causa delle sue difficili condizioni di salute, soprattutto per il fatto che l’amministrazione carceraria di occupazione non si preoccupa delle condizioni di i detenuti, e nega loro i mezzi di prevenzione e sicurezza pubblica, oltre a metterli in dure condizioni di detenzione che rendono le carceri un ambiente fertile per la diffusione della malattia.

Ha indicato che al minore Nakhla è stato emesso un ordine di detenzione amministrativa per un periodo di 6 mesi, sottolineando che questa detenzione avviene senza un’accusa specifica e senza processo, e priva il detenuto e il suo avvocato di conoscere i motivi dell’arresto e in molti casi l’ordine di detenzione amministrativa viene rinnovato negli ultimi istanti della scadenza del termine di detenzione amministrativa precedente.

La commissione ha ritenuto le autorità di occupazione pienamente responsabili della vita del bambino Nakhla, soprattutto perché le sue condizioni di salute richiedono una supervisione medica permanente, chiedendo la necessità di intensificare gli sforzi legali per porre fine a questa detenzione arbitraria e ingiusta, che colpisce tutti i segmenti della società palestinese, comprese donne e bambini.

È interessante notare che il bambino Nakhla è stato arrestato per la prima volta il 02/11/2020 e detenuto per 40 giorni, e l’occupazione lo ha nuovamente arrestato il 21/1/2021 con un ordine di detenzione amministrativa.