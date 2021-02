Gli hacker della Corea del Nord hanno preso di mira la tecnologia Pfizer

Gli hacker nordcoreani hanno tentato di rubare informazioni sui vaccini e sui trattamenti contro il coronavirus, è quanto riferito dal servizio di intelligence della Corea del Sud, ma ha negato l’affermazione di un legislatore secondo cui il produttore di vaccini Pfizer Inc. è stato preso di mira.

Ha Tae-keung membro del comitato di intelligence del parlamento, ha detto ai giornalisti che il National Intelligence Service durante un briefing a porte chiuse che la Corea del Nord ha violato la Pfizer per ottenere la tecnologia del vaccino COVID-19.

Dopo che i commenti di Ha Tae-keung hanno fatto notizia, il NIS ha affermato di non aver menzionato per nome alcuna azienda farmaceutica quando ha detto ai legislatori che gli hacker nordcoreani stavano cercando le informazioni sul vaccino contro il coronavirus. In un insolito rimprovero, l’ufficio per gli affari pubblici del NIS ha definito i commenti di Ha Tae-keung “sbagliati”.

Ha sostenuto la sua affermazione quando è stato contattato dall’Associated Press, dicendo che i documenti NIS che gli erano stati mostrati dicevano che “la Corea del Nord ha rubato Pfizer (informazioni sui vaccini) e ha tentato di rubare (tecnologia) da aziende farmaceutiche e vaccinali sudcoreane”. Ha detto che i legislatori erano tenuti a restituire i documenti alla fine del briefing.

Ha detto che la formulazione su Pfizer “era così chiara che non ho nemmeno chiesto di questo verbalmente” durante il briefing.

Il NIS, che ha un record misto nella conferma degli sviluppi in Corea del Nord, raramente commenta le informazioni relative alla Corea del Nord che fornisce ai legislatori in riunioni private. Ha suggerito che il NIS probabilmente stava cercando di non far arrabbiare troppo la Corea del Nord.

Kwon Bo-young, un responsabile delle pubbliche relazioni presso l’ufficio sudcoreano di Pfizer, ha detto in un messaggio di testo che stava controllando il reclamo di Ha con il suo quartier generale globale.

Ha è uno dei due segretari esecutivi dei comitati di intelligence le cui responsabilità includono la trasmissione ai giornalisti del contenuto delle riunioni private dei NIS al parlamento.

L’ufficio di Kim Byung-kee, l’altro segretario esecutivo del comitato dei servizi segreti, non ha risposto immediatamente alla richiesta di verificare i commenti di Ha.

Sebbene la Corea del Nord abbia negato il coinvolgimento, negli ultimi anni è stata collegata a una serie di importanti attacchi informatici, tra cui una campagna del 2013 che ha paralizzato i server delle istituzioni finanziarie sudcoreane, l’hacking di Sony Pictures nel 2014 e l’attacco malware WannaCry del 2017.

L’acquisizione di vaccini contro il coronavirus è fondamentale per la Corea del Nord, il cui sistema sanitario pubblico è allo sfascio. Molti esperti esterni sono molto scettici sulle affermazioni della Corea del Nord di non aver avuto casi di coronavirus, ma affermano che il paese probabilmente ha evitato un’epidemia diffusa grazie a più di un anno di rigorosi blocchi.

Un gruppo sanitario internazionale istituito per promuovere l’accesso globale ai vaccini contro il coronavirus ha dichiarato all’inizio di questo mese che la Corea del Nord potrebbe potenzialmente ricevere 1,9 milioni di dosi di vaccini prodotti in India durante la prima metà dell’anno.

Il COVAX, sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato in una previsione che le forniture destinate alla Corea del Nord saranno probabilmente fornite dall’India’s Serum Institute, che è autorizzato a produrre vaccini che AstraZeneca ha sviluppato con l’Università di Oxford.

L’attuale governo sudcoreano del presidente Moon Jae-in sposa un riavvicinamento con la Corea del Nord e una soluzione negoziata della situazione di stallo globale sul programma nucleare della Corea del Nord. Moon è stata una forza trainante dietro la diplomazia nucleare ora dormiente tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti.