La Russia è pronta a interrompere il dialogo con l’UE se imporrà altre sanzioni

La Russia è pronta a una rottura con l’Unione Europea se imporrà nuove sanzioni paralizzanti in mezzo a una disputa sul trattamento del leader dell’opposizione Alexei Navalny, ha avvertito venerdì il massimo diplomatico della nazione.

In risposta a una domanda sulla volontà di Mosca di rompere i legami con l’UE, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha affermato in osservazioni televisive che la Russia non vuole essere isolata ma deve aumentare la sua autosufficienza per affrontare potenziali sanzioni dell’UE.

“Non vogliamo essere isolati dalla vita internazionale, ma dobbiamo essere pronti per questo”, ha detto Lavrov. “Se vuoi la pace, devi prepararti per la guerra.”

Alla domanda se la Russia si stia dirigendo verso una divisione con l’Unione Europea, Lavrov ha risposto: “Partiamo dal presupposto che siamo pronti per questo”.

Ha sottolineato l’importanza dei legami economici con le 27 nazioni dell’UE, aggiungendo che la Russia continuerà a impegnarsi in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Allo stesso tempo, ha detto Lavrov, la Russia deve prepararsi al peggio e fare sempre più affidamento sulle proprie risorse.

“Dobbiamo raggiungere questo obiettivo in ambito economico, se vediamo ancora, come abbiamo sentito più di una volta, che le sanzioni imposte in alcune aree creano rischi per la nostra economia, anche nelle sfere più delicate, come le forniture di parti e componenti, “Ha aggiunto il ministro degli esteri russo.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che la Russia vuole mantenere legami normali con l’UE ma deve prepararsi al peggio, se il blocco intraprende azioni ostili.

“Se affrontiamo un corso distruttivo che danneggerà le nostre infrastrutture, i nostri interessi, la Russia deve essere pronta in anticipo per tali misure ostili”, ha detto Peskov durante una chiamata con i giornalisti quando gli è stato chiesto del commento di Lavrov. “Dobbiamo essere autosufficienti. Dobbiamo garantire la nostra sicurezza nelle aree strategiche più sensibili ed essere pronti a sostituire tutto ciò di cui potremmo essere privati ​​con infrastrutture nazionali nel caso in cui prevalga la follia e tali azioni ostili abbiano luogo “.

Il portavoce della Commissione europea Peter Stano ha detto venerdì che l’UE accoglie con favore “una cooperazione reciprocamente vantaggiosa ogni volta che l’altra parte è pronta per una tale cooperazione e per un tale dialogo”, aggiungendo che la Russia ha “indicato di non essere realmente disposta ad andare in questa direzione”.

Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Andrea Sasse ha descritto i commenti di Lavrov come “davvero sconcertanti e del tutto incomprensibili per noi”. Ha detto ai giornalisti a Berlino che il ministro degli esteri Heiko Maas aveva chiarito le lamentele della Germania con la Russia, ma ha anche sottolineato che “siamo interessati alla cooperazione con la Russia”.

Le relazioni Russia-UE sono scese a nuovi minimi per l’arresto e la detenzione di Navalny. Il più importante nemico politico del presidente russo Vladimir Putin è stato arrestato il 17 gennaio al suo ritorno dalla Germania, dove ha trascorso cinque mesi a riprendersi dall’avvelenamento da agenti nervini che ha incolpato il Cremlino. Le autorità russe hanno negato le accuse.

La scorsa settimana, un tribunale di Mosca ha mandato Navalny in prigione per due anni e otto mesi per aver violato i termini della sua libertà vigilata durante il recupero in Germania. Il periodo di prova è derivato da una condanna per appropriazione indebita del 2014 che Navalny ha respinto come fabbricato e la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato illegale.

Navalny è tornato in tribunale venerdì con l’accusa di diffamare un veterano della seconda guerra mondiale che è stato descritto in un video l’anno scorso che pubblicizzava emendamenti costituzionali che consentivano un’estensione del governo di Putin. Navalny ha definito le persone nel video “tirapiedi corrotti”, “persone senza coscienza” e “traditori”. Ha respinto le accuse di diffamazione come parte degli sforzi del Cremlino per denigrarlo e potrebbe essere soggetto a una multa o al servizio comunitario, se condannato.

Le udienze riprenderanno martedì.

Il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha dichiarato dopo aver visitato la Russia la scorsa settimana che il blocco di 27 nazioni deve prendere una posizione ferma nelle sue relazioni con la Russia e riflettere su nuove sanzioni sulla scia della pena detentiva di Navalny. Mentre Borrell si incontrava con Lavrov, Mosca ha annunciato l’espulsione di diplomatici da Germania, Polonia e Svezia per aver partecipato alle proteste a sostegno di Navalny.

I tre paesi dell’UE hanno risposto in tono lunedì, ciascuno espellendo un diplomatico russo.

Borrell ha detto che intende presentare proposte per possibili azioni contro la Russia quando presiederà la prossima riunione dei ministri degli esteri del blocco il 22 febbraio.

L’arresto di Navalny ha innescato un’ondata di proteste in tutta la Russia che ha portato in piazza decine di migliaia di persone nella più grande manifestazione di malcontento degli ultimi anni. Le autorità hanno risposto con una vasta repressione, arrestando circa 11.000 persone in tutta la Russia. Molti manifestanti sono stati multati o condannati alla reclusione da sette a 15 giorni.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno esortato la Russia a rilasciare Navalny e a porre fine alla repressione delle proteste. Il Cremlino li ha accusati di intromettersi negli affari interni della Russia e ha detto che non avrebbe ascoltato le critiche occidentali sulla condanna di Navalny e le azioni della polizia contro i suoi sostenitori.

Lavrov ha accusato l’Occidente di perseguire il “contenimento aggressivo della Russia” per punire il paese per la sua politica estera indipendente.

“Le sanzioni non porterebbero alcun risultato. Non cambierebbero il nostro corso per difendere i nostri interessi nazionali”, ha detto Lavrov.