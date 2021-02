Carlos Marròn, cittadino venezuelano, accusa Maduro per crimini contro l’umanità

Le richieste di riscatto sono iniziate subito dopo che Carlos Marrón ha saputo che suo padre non era tornato dalla sua passeggiata serale. I rapitori volevano trattare direttamente con Marrón; si è affrettato a imbarcarsi su un volo dalla sua casa a Miami per il Venezuela, con l’obiettivo di negoziare un rilascio rapido e sicuro.

Le cose non sono andate come previsto.

All’aeroporto fuori Caracas, agenti di una temuta forza di sicurezza statale hanno arrestato Marrón. Senza alcuna spiegazione, lo hanno portato al loro quartier generale.

Marrón ha detto che l’interrogatorio è iniziato in una cella di detenzione nel seminterrato. Gli agenti gli hanno chiesto di attere di gestire un sito web che pubblicava il tasso di cambio del mercato nero del bolivar irregolare venezuelano per dollari USA, qualcosa che il governo socialista considera un crimine.

Quando ha negato, ha detto Marrón, sono iniziate le torture – percosse e asfissia.

Sono seguiti due giorni di intensi abusi, l’inizio di quasi due anni nella prigione venezuelana, ha detto Marrón. È stato accusato di reati finanziari ma non è mai stato processato; alla fine, è stato liberato per ragioni poco chiare.

La storia di Marrón è stata citata lo scorso anno in un rapporto del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che concludeva che il governo del presidente Nicolás Maduro aveva commesso crimini contro l’umanità – una conclusione che il governo ha negato.

Ora, in un’intervista esclusiva con The Associated Press, Marrón ha parlato pubblicamente del suo calvario per la prima volta. Il suo scopo, ha detto, è di riabilitare il suo nome ed esporre gli abusi a cui ha assistito.

“Voglio che il mondo sappia cosa sta succedendo in Venezuela oggi”, ha detto Marrón. “La tortura continua sotto la dittatura”.

L’AP non ha potuto verificare in modo indipendente le affermazioni di Marrón, ma il suo nome e le accuse sono inclusi nel rapporto delle Nazioni Unite del 16 settembre. I dettagli che ha fornito all’AP corrispondono a quelli che gli investigatori delle Nazioni Unite hanno raccolto nelle interviste con lui, altri ex detenuti e ufficiali che hanno lavorato nella struttura di detenzione.

Nato e cresciuto a Caracas, Marrón ha esercitato la professione legale prima di trasferirsi dieci anni fa a Miami, dove vende immobili e si diletta nel mondo dello spettacolo.

Marrón, 43 anni, ha detto che i suoi problemi con le autorità venezuelane derivano dal dominio del sito web dolarpro.com. L’aveva acquistato anni prima come prospettiva commerciale, ma non l’aveva mai sviluppato.

Ha detto che alla fine ha consegnato il sito web a un associato, che ha iniziato a pubblicare notizie e informazioni finanziarie venezuelane, incluso il tasso di cambio del mercato nero della nazione, che era molto diverso dai dati ufficiali. I critici accusano gli addetti ai lavori del governo di utilizzare questa disparità per raccogliere enormi profitti in affari corrotti.

Un decreto presidenziale del 2010 ha reso illegale la pubblicazione di qualsiasi cosa tranne il tasso di cambio ufficiale e le autorità hanno regolarmente accusato gli “speculatori” di diffondere informazioni false per il proprio guadagno personale a spese della nazione.

Ore dopo l’arresto dell’11 aprile 2018, il principale procuratore venezuelano e alleato di Maduro, Tarek William Saab, ha annunciato alla TV di stato che le autorità avevano catturato Marrón, un “terrorista finanziario” deciso a minare il sostentamento dei venezuelani comuni per il suo guadagno personale. Le accuse, ha detto, includevano la pubblicazione di informazioni false e il riciclaggio di denaro.

“Forse vuole distruggere più di 30 milioni di venezuelani”, ha detto Saab, paragonando le azioni di Marrón a “omicidi di massa”.

E i suoi carcerieri lo trattavano come tale.

Ha detto che lo hanno picchiato con un bastone di metallo, colpendogli le spalle, le ginocchia e la pianta dei piedi. Gli hanno messo un cappuccio sulla testa e l’hanno bagnato con acqua per creare la sensazione che stesse annegando, ha detto.

“Ti soffocano finché non inizi a perdere conoscenza”, ha detto Marrón. “Una volta che vedono che stai svanendo, si arrendono.”

In una sessione di interrogatorio, un carceriere ha chiesto se suo padre avesse bisogno di medicine speciali perché sembrava vicino alla morte. Fu allora che Marrón disse che sapeva che suo padre era stato rapito da agenti per servire da esca per attirare Marrón in Venezuela.

Molto tempo dopo, Marrón ha saputo che suo padre era stato rilasciato dalla stessa prigione quattro giorni dopo il suo arresto.

Anche se i peggiori abusi si sono verificati nei primi due giorni, Marrón ha detto di aver subito una “tortura dolce”, la reclusione in una cella angusta con molti altri uomini. Dovevano defecare in bottiglie o sacchetti di plastica che potevano svuotare ogni pochi giorni. Ricevevano poco cibo e bevevano acqua di rubinetto contaminata che causava malattie digestive. Marrón ha detto di aver perso 66 libbre (30 chilogrammi).

Tamara Taraciuk Broner, vicedirettore facente funzione per le Americhe di Human Rights Watch con sede a New York, ha detto che l’imprigionamento di Marrón era tipico nel Venezuela di Maduro, dove i civili sono spesso detenuti arbitrariamente dalle forze di intelligence militari e soggetti ad abusi e procedimenti penali senza un giusto processo.

Era “una vittima del sistema perverso che Maduro ei suoi amici hanno messo in atto per mettere a tacere chiunque pubblichi informazioni critiche o scomode per il regime”, ha detto.

La collega di Marrón, che aveva lavorato nel settore finanziario venezuelano prima di emigrare in Florida, ha affermato di vedere dolarpro.com come un’opportunità per attingere alla sua rete di contatti e pubblicare tassi di cambio accurati. Ha parlato con l’AP a condizione di anonimato, temendo per la sicurezza dei parenti in Venezuela.

Ha accusato i funzionari venezuelani di giocare con il sistema. “Abbiamo notato che c’era una manipolazione dei prezzi”, ha detto. “Le pagine che hanno pubblicato queste informazioni non stavano pubblicando i valori effettivi.”

Entro poche settimane dalla pubblicazione, dolarpro.com è rapidamente cresciuto in popolarità insieme a molti altri simili, come bolivarcucuta.com e dolartoday. Ma ha detto che dolarpro.com non ha mai realizzato un profitto.

Dopo il rapimento di Marrón, “Abbiamo deciso semplicemente di smantellare il sito, chiuderlo e dimenticarlo”, ha detto. “Non avremmo mai immaginato di cadere vittime di un tale orrore e di pagare il prezzo che ha fatto Carlos”.

I critici affermano che i funzionari venezuelani, combattendo l’inflazione incontrollata causata dalle loro stesse pratiche corrotte e cercando di incolpare gli altri per la distruzione dell’economia della loro nazione petrolifera un tempo ricca, spesso prendono di mira questi operatori di siti web per zittirli.

“Fondamentalmente, vogliono nascondere quanto male abbiano gestito male l’economia, quanto sia grave l’iperinflazione”, ha detto Russ Dallen, capo della società di investimenti con sede a Miami Caracas Capital Markets. “E se tieni le persone all’oscuro come funghi, non sapranno cosa sta succedendo.”

Lo fanno violentemente, secondo il rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Afferma torture e uccisioni diffuse da parte delle forze di sicurezza che hanno utilizzato anche tecniche come scosse elettriche e mutilazioni genitali, forme di abuso che Marrón ha detto di non aver subito.

La Direzione generale del controspionaggio militare, l’agenzia che ha arrestato e detenuto Marrón, risponde direttamente a Maduro come comandante in capo delle forze armate, afferma il rapporto delle Nazioni Unite.

Funzionari venezuelani hanno respinto le affermazioni delle Nazioni Unite, dicendo che erano piene di “falsità” scritte “da una missione fantasma diretta contro il Venezuela da governi subordinati a Washington”.

Il ministero delle Comunicazioni venezuelano non ha risposto a una richiesta di commento di AP.

Le autorità hanno finalmente concesso a Marrón una liberazione condizionale nel gennaio 2020, poiché gli stretti controlli sul dollaro sono allentati.

Marrón ha detto che non è chiaro perché i funzionari lo abbiano lasciato uscire di prigione. È stato liberato con altri 13 cosiddetti prigionieri politici durante i negoziati tra il governo di Maduro e gruppi di opposizione.

Le autorità gli hanno fatto consegnare il passaporto e hanno accettato di non lasciare il paese, ma ha pianificato la sua fuga dal Venezuela in coordinamento con i diplomatici statunitensi a Bogotà. Ha attraversato il paese fino al confine colombiano ea piedi ha incontrato i funzionari statunitensi, che lo hanno aiutato a tornare in Florida, sua moglie e due figli.

Nei 21 mesi che Marrón ha trascorso in prigione, i funzionari del Venezuela hanno abolito il tasso di cambio ufficiale artificialmente basso e hanno iniziato a pubblicarne uno più vicino al valore reale del bolivar, che continua a diminuire di valore sotto l’effetto dell’inflazione in aumento.

Il dollaro è ora accettato in Venezuela da tutto, dai supermercati ai venditori ambulanti. I piccoli negozi di importazione offrono beni di lusso a prezzi elevati; una bottiglia di whisky di segale costa $ 200.

Ma Marrón deve ancora affrontare accuse penali lì. E per chiunque sia interessato, il dominio dormiente dolarpro.com rimane disponibile per $ 9.995.