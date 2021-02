Il giornalista de Al-Jazeera, Mahmoud Hussein, è stato liberato

Mahmoud Hussein era detenuto dal 2016 in Egitto

Le autorità egiziane sabato hanno liberato un giornalista di Al-Jazeera dopo più di quattro anni di detenzione, ha detto il suo avvocato di famiglia.

Mahmoud Hussein è uscito libero da una stazione di polizia sabato pomeriggio, pochi giorni dopo che un tribunale ha ordinato il suo rilascio condizionale in attesa di indagini sulle accuse di pubblicazione di informazioni false e appartenenza a un gruppo bandito, ha detto l’avvocato Gamal Eid.

L’avvocato ha detto che Hussein dovrà fare rapporto a una vicina stazione di polizia due volte a settimana.

La figlia della giornalista, el-Zahraa Hussein, ha confermato la notizia in un post su Facebook, dicendo che suo padre era arrivato a casa. Anche Al-Jazeera ha segnalato il suo rilascio.

Hussein, un egiziano che lavora per la rete satellitare con sede in Qatar, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo nel dicembre 2016, quando è arrivato in vacanza in famiglia da Doha, ha detto la rete.

Dalla cacciata del presidente dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi nel 2013, le autorità egiziane ei media filo-governativi hanno descritto la rete Al-Jazeera come il nemico nazionale dell’Egitto per la sua simpatia verso gli islamisti, in particolare il gruppo fuorilegge dei Fratelli Musulmani.

La rete, in particolare il suo servizio arabo, e il suo personale sono stati coinvolti nella più ampia frattura politica tra Il Cairo e Doha. Le autorità egiziane hanno bloccato il sito di notizie di Al-Jazeera dal 2017, insieme a dozzine di altri siti di notizie ritenuti troppo critici nei confronti del governo.

Il rilascio di Hussein è arrivato un mese dopo che l’Egitto, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein avevano concluso la disputa con il Qatar, iniziata nel 2017, che includeva i quattro paesi che recidevano i loro legami diplomatici ed economici con il Qatar, ricco di energia.

I quattro paesi hanno accusato il Qatar di accostarsi all’Iran e di finanziare gruppi estremisti nella regione. Doha ha negato le accuse. Al-Jazeera era al centro della disputa. Le quattro nazioni hanno chiesto la sua chiusura tra le altre misure, che il Qatar ha respinto.

L’Egitto si trova in fondo agli indici sulla libertà di stampa. Secondo un rapporto del Committee to Protect Journalists pubblicato all’inizio di dicembre, è terzo nella lista dei principali carcerieri di giornalisti del mondo, dietro Cina e Turchia.

Negli ultimi anni le autorità hanno lanciato una repressione ad ampio raggio contro il dissenso, incarcerando migliaia di persone, principalmente i sostenitori islamisti di Morsi ma anche un certo numero di noti attivisti laici.