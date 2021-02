Allarme Etiopia: nella regione del Tigray la fame ha raggiunto milioni di persone

La vita dei civili nella regione tormentata del Tigray in Etiopia è diventata “estremamente allarmante” con l’aumentare della fame e la lotta rimane un ostacolo per raggiungere milioni di persone con gli aiuti, affermano le Nazioni Unite in un nuovo rapporto. E il consigliere speciale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio ha avvertito che senza misure urgenti il ​​rischio di crimini atroci “rimane alto e probabilmente peggiorerà”.

Il conflitto che ha scosso uno dei paesi più potenti e popolosi dell’Africa – un alleato chiave per la sicurezza degli Stati Uniti nel Corno d’Africa – ha ucciso migliaia di persone ed è ora al suo quarto mese. Ma poco si sa della situazione per la maggior parte dei 6 milioni di persone del Tigray, poiché ai giornalisti viene impedito l’accesso, le comunicazioni sono frammentarie e molti operatori umanitari lottano per ottenere il permesso di entrare.

Una sfida è che l’Etiopia potrebbe non controllare più fino al 40% della regione del Tigray, è stato detto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in una sessione a porte chiuse questa settimana. I combattenti dell’Etiopia e degli alleati hanno perseguito l’ormai latitante governo regionale del Tigray che un tempo dominava il governo dell’Etiopia per quasi tre decenni.

Ora i soldati della vicina Eritrea sono profondamente coinvolti dalla parte dell’Etiopia, anche se Addis Abeba nega la loro presenza. L’Eritrea venerdì ha respinto “false e presunte accuse” dopo che l’ambasciata americana ha pubblicato una dichiarazione online sulla necessità che le forze eritree se ne vadano.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è stato l’ultimo a fare pressioni direttamente sul primo ministro etiope Abiy Ahmed, esortando il vincitore del Premio Nobel per la pace 2019 in una telefonata a consentire l’accesso “immediato, completo e senza ostacoli” al Tigray prima che più persone muoiano.

La breve dichiarazione di Abiy sulla chiamata non menzionava il Tigray. Nemmeno le sue dichiarazioni sulle chiamate di questa settimana con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre i paesi europei esprimono preoccupazione anche per una delle zone di crisi più recenti del mondo. I vicini Sudan e Somalia potrebbero essere risucchiati, hanno avvertito gli esperti.

Il nuovo rapporto umanitario delle Nazioni Unite pubblicato giovedì include una mappa che mostra la maggior parte della regione del Tigray contrassegnata come “inaccessibile” per gli operatori umanitari. Dice che la situazione della sicurezza rimane “instabile e imprevedibile” più di due mesi dopo che il governo di Abiy ha dichiarato la vittoria.

La risposta agli aiuti rimane “drasticamente inadeguata” con scarso accesso alla vasta popolazione rurale fuori dalle strade principali, dice il rapporto, anche se il governo etiope ha detto che oltre 1 milione di persone nel Tigray sono state raggiunte con assistenza. Alcuni operatori umanitari hanno riferito di aver dovuto negoziare l’accesso con una serie di attori armati, anche eritrei.

I civili hanno sofferto. “I rapporti degli operatori umanitari sul campo indicano un aumento della malnutrizione acuta in tutta la regione”, afferma il nuovo rapporto. “Solo l’1% delle quasi 920 strutture di trattamento nutrizionale nel Tigray è raggiungibile”.

La fame è diventata una delle principali preoccupazioni. “Si prevede che molte famiglie avranno già esaurito le loro scorte di cibo, o si prevede che esauriranno le loro scorte di cibo nei prossimi due mesi”, secondo un nuovo rapporto pubblicato giovedì dalla Famine Early Warning Systems Network, che è finanziata e gestita dal NOI

Il rapporto afferma che più parti del Tigray centrale e orientale probabilmente entreranno nella fase di emergenza 4, un gradino sotto la carestia, nelle prossime settimane.

L’assistenza sanitaria nella regione è “limitata”, con solo tre degli 11 ospedali del Tigray in funzione e quasi l’80% dei centri sanitari non funzionanti o accessibili, afferma il rapporto delle Nazioni Unite. Gli operatori umanitari hanno detto che molti centri sanitari sono stati saccheggiati, colpiti dal fuoco dell’artiglieria o distrutti.

In una dichiarazione separata, il consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ha affermato di aver ricevuto segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani nel Tigray, tra cui “esecuzioni extragiudiziali, violenza sessuale, saccheggio di proprietà, esecuzioni di massa e ha impedito l’accesso umanitario. “

Ha anche ricevuto “notizie inquietanti di attacchi contro civili basati sulla loro religione ed etnia” nel Tigray e in altre parti dell’Etiopia, e ha esortato il governo ad affrontare le cause profonde e promuovere la riconciliazione.

Tra i bersagli del conflitto del Tigray ci sono migliaia di rifugiati eritrei che da anni si sono rifugiati nella regione.

Gran parte di due dei loro campi sono state sistematicamente distrutte, secondo l’analisi delle immagini satellitari da parte dell’organizzazione no profit DX Open Network con sede nel Regno Unito. Ora circa 5.000 dei rifugiati che si sono recati nella comunità di Shire “vivono in condizioni disastrose, molti dormono in un campo aperto alla periferia della città, senza acqua e senza cibo”, afferma il rapporto delle Nazioni Unite.

La visita del capo dei rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi questa settimana ha esortato l’Etiopia a consentire l’accesso a investigatori indipendenti per indagare su presunte violazioni dei diritti umani diffuse, definendo la situazione generale nel Tigray “estremamente grave”.