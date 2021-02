Le azioni salgono, mentre il prezzo dell’argento aumenta vertiginosamente

GameStop e altri titoli presi di mira dai trader online

Le azioni sono state leggermente superiori nel pomeriggio di lunedì, dopo una settimana irregolare che ha lasciato il mercato con la peggiore perdita settimanale da ottobre. Gli investitori grandi e piccoli hanno continuato a concentrarsi su GameStop e altri titoli presi di mira dai trader online nella speranza di infliggere danni agli hedge fund.

Nel frattempo, il prezzo dell’argento è balzato fino al 10% a un massimo di otto anni poiché il trading del metallo prezioso è diventato un altro obiettivo per gli investitori online che cercano di sfidare i grandi giocatori di Wall Street.

L’S & P 500 è salito dell’1,4% a mezzogiorno orientale. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 226 punti, o dello 0,8%, a 30.206 e il composito Nasdaq è salito del 2%. Le società tecnologiche sono state tra i maggiori guadagni, insieme a una varietà di società che fanno affidamento sulla spesa dei consumatori diretti come Starbucks e AutoZone.

Le azioni di GameStop sono scese del 19,2%, in quella che è diventata una mossa tipica per un’azienda che ha regolarmente visto oscillazioni a due cifre per la maggior parte delle ultime due settimane. Il trading del rivenditore era ancora limitato su piattaforme di trading come Robinhood.

L’argento è salito del 7,8% a $ 29,03 dopo che i trader che hanno guidato GameStop hanno rivolto la loro attenzione ai metalli. Il prezzo è il più alto dell’argento da marzo 2013.

Gli investitori stanno guardando i negoziati a Washington sul pacchetto di aiuti economici da 1,9 trilioni di dollari proposto dal presidente Joe Biden. Le speranze di aiuti, insieme all’impegno della Federal Reserve di mantenere un credito a basso costo abbondante, hanno portato l’S & P 500 e altri importanti indici a livelli record.

I mercati sono stati anche scossi la scorsa settimana dall’annuncio di AstraZeneca che avrebbe fornito all’Unione europea meno della metà delle dosi promesse, il che ha spinto l’UE a imporre controlli sulle esportazioni. Domenica, AstraZeneca ha promesso di aumentare le forniture europee e iniziare le consegne prima. Ciò ha contribuito ad aumentare le azioni delle società europee lunedì, con il DAX tedesco, il CAC-40 francese e il FTSE-100 del Regno Unito tutti in rialzo di oltre l’1%.

Gli investitori hanno aumentato le azioni in attesa che il lancio dei vaccini contro il coronavirus consentirebbe al business globale e ai viaggi di tornare alla normalità. Questo ottimismo è stato intaccato da nuovi picchi di infezione e interruzioni nelle consegne di vaccini.