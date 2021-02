Colpo di Stato delle forze armate del Myanmar

Le forze armate del Myanmar hanno organizzato un colpo di stato e hanno arrestato politici di alto livello tra cui il premio Nobel Aung San Suu Kyi – una brusca inversione del significativo, anche se irregolare, progresso verso la democrazia che la nazione del sud-est asiatico ha compiuto dopo cinque decenni di governo militare.

Un annuncio letto su Myawaddy TV di proprietà militare ha detto che il comandante in capo Gen. Min Aung Hlaing sarebbe stato a capo del paese per un anno. Ha affermato che il sequestro era necessario perché il governo non aveva agito in base alle accuse di frode dei militari nelle elezioni di novembre – in cui il partito al governo di Suu Kyi ha vinto la maggioranza dei seggi parlamentari in palio – e perché ha permesso alle elezioni di andare avanti nonostante la pandemia da coronavirus.

L’acquisizione è avvenuta la mattina in cui doveva iniziare la nuova sessione parlamentare del paese e dopo giorni di preoccupazione per un colpo di stato. L’esercito sostiene che le sue azioni sono legalmente giustificate – citando una sezione della costituzione che ha redatto che gli consente di assumere il controllo in tempi di emergenza nazionale – sebbene il portavoce del partito di Suu Kyi e molti osservatori internazionali abbiano affermato che si tratta di un colpo di stato.

Fu un drammatico passo indietro per il Myanmar, che stava emergendo da decenni di rigido governo militare e isolamento internazionale iniziati nel 1962. Fu anche una scioccante caduta dal potere per Suu Kyi, un premio Nobel per la pace che aveva vissuto agli arresti domiciliari per anni come ha cercato di spingere il suo paese verso la democrazia e poi è diventata il suo leader de facto dopo che la sua Lega nazionale per la democrazia ha vinto le elezioni nel 2015.

Mentre Suu Kyi era stata una feroce antagonista dell’esercito durante gli arresti domiciliari, dal suo rilascio e dal suo ritorno alla politica, ha dovuto lavorare con i generali del paese, che non hanno mai rinunciato completamente al potere. Mentre la 75enne è rimasta molto popolare in patria, la deferenza di Suu Kyi verso i generali – arrivando al punto di difendere il loro giro di vite contro i musulmani Rohingya che gli Stati Uniti e altri hanno etichettato come genocidio – ha lasciato la sua reputazione a livello internazionale a brandelli.

Per alcuni, la presa del potere di lunedì è stata vista come una conferma che l’esercito detiene il potere supremo nonostante l’apparenza di democrazia. Human Rights Watch, con sede a New York, ha precedentemente descritto la clausola nella costituzione invocata dai militari come un “meccanismo di colpo di stato in attesa”.

La prestazione imbarazzante del partito sostenuto dai militari nel voto di novembre potrebbe essere stata la scintilla.

Larry Jagan, analista indipendente, ha detto che l’acquisizione è stata solo un “pretesto per i militari per riaffermare la loro piena influenza sull’infrastruttura politica del paese e per determinare il futuro, almeno a breve termine”, aggiungendo che i generali non lo fanno vogliono che Suu Kyi faccia parte di quel futuro.

Il colpo di stato rappresenta ora un banco di prova per la comunità internazionale, che aveva ostracizzato il Myanmar mentre era sotto il governo militare e poi ha abbracciato con entusiasmo il governo di Suu Kyi come segno che il paese era finalmente sulla via della democrazia. Probabilmente ci saranno richieste per la reintroduzione di almeno alcune delle sanzioni che il paese aveva a lungo affrontato.

I primi segnali che i militari stavano progettando di prendere il potere furono i rapporti secondo cui Suu Kyi e Win Myint, il presidente del paese, sono stati arrestati prima dell’alba.

Myo Nyunt, un portavoce del partito di Suu Kyi, ha dichiarato che oltre a Suu Kyi e al presidente, i membri del Comitato esecutivo centrale del partito, molti dei suoi legislatori e altri leader di alto livello sono stati arrestati.

I segnali televisivi sono stati tagliati in tutto il paese, così come il telefono e l’accesso a Internet a Naypyitaw, la capitale, mentre i voli passeggeri sono bloccati. Anche il servizio telefonico in altre parti del paese è stato segnalato, sebbene le persone potessero ancora utilizzare Internet in molte aree.

Mentre la voce delle azioni dei militari si diffondeva a Yangon, la città più grande del paese, c’è un crescente senso di disagio tra i residenti che all’inizio della giornata erano andati a fare colazione nei negozi di tè e andavano a fare la spesa mattutina.

A mezzogiorno, le persone stavano rimuovendo le bandiere rosse luminose del partito di Suu Kyi che un tempo adornavano le loro case e le loro attività. Linee formate agli sportelli automatici mentre le persone aspettavano di prelevare contanti, sforzi che venivano complicati dalle interruzioni di Internet. I lavoratori di alcune aziende hanno deciso di tornare a casa.

Il partito di Suu Kyi ha rilasciato una dichiarazione su una delle sue pagine Facebook affermando che le azioni dei militari erano ingiustificate e andavano contro la costituzione e la volontà degli elettori. La dichiarazione ha esortato le persone a opporsi al “colpo di stato” di lunedì ea qualsiasi ritorno alla “dittatura militare”. Non è stato possibile confermare chi ha pubblicato il messaggio poiché i membri del gruppo non rispondevano alle telefonate.

Le azioni dei militari hanno anche ricevuto condanne internazionali e molti paesi hanno chiesto il rilascio dei leader detenuti.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha espresso “grave preoccupazione e allarme” per le detenzioni riportate.

“Chiediamo ai leader militari birmani di rilasciare tutti i funzionari governativi e leader della società civile e di rispettare la volontà del popolo birmano espressa nelle elezioni democratiche”, ha scritto in una dichiarazione, utilizzando il nome precedente del Myanmar.

Secondo il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito gli sviluppi un “grave colpo alle riforme democratiche”. Il Consiglio di sicurezza terrà una riunione di emergenza sulle azioni dei militari. La Gran Bretagna, che attualmente detiene la presidenza del consiglio, ha detto che probabilmente avrà luogo martedì.

L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato in una dichiarazione che, oltre ai politici, le persone detenute includevano difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti.

Oltre ad annunciare che il comandante in capo sarebbe stato incaricato, il servizio televisivo militare ha detto che il vicepresidente Myint Swe sarebbe stato nominato presidente ad interim. Myint Swe è un ex generale noto per aver guidato una brutale repressione contro i monaci buddisti nel 2007. È uno stretto alleato di Than Shwe, il leader della giunta che ha governato il Myanmar per quasi due decenni.

In un annuncio successivo, i militari hanno detto che tra un anno si terranno le elezioni e che i militari consegneranno il potere al vincitore.

L’esercito ha giustificato la sua mossa citando una clausola nella costituzione del 2008, implementata durante il governo militare, che dice che in caso di emergenza nazionale, i poteri esecutivi, legislativi e giudiziari del governo possono essere affidati al comandante in capo militare.

È solo una delle molte parti della carta che garantiva ai militari di mantenere il controllo finale sul paese. L’esercito può nominare i suoi membri al 25% dei seggi in Parlamento e controlla diversi ministeri chiave coinvolti nella sicurezza e nella difesa.

Nei sondaggi di novembre, il partito di Suu Kyi ha conquistato 396 seggi su 476 per le elezioni effettive nella Camera bassa e alta del Parlamento.

I militari hanno accusato di aver commesso una massiccia frode nelle elezioni, in particolare per quanto riguarda le liste elettorali, sebbene non abbiano fornito prove convincenti. La scorsa settimana la Commissione elettorale dell’Unione statale ha respinto le sue accuse.

Le preoccupazioni per un’acquisizione sono aumentate la scorsa settimana quando un portavoce militare ha rifiutato di escludere la possibilità di un colpo di stato quando un giornalista gli ha chiesto di farlo in una conferenza stampa martedì.

Poi, mercoledì, il capo militare ha detto agli alti ufficiali in un discorso che la costituzione potrebbe essere revocata se le leggi non fossero state applicate correttamente. Anche un insolito dispiegamento di veicoli blindati nelle strade di diverse grandi città ha alimentato timori.

Sabato e domenica, tuttavia, i militari hanno negato di aver minacciato un colpo di stato, accusando organizzazioni e media anonimi di aver travisato la propria posizione.