Siamo finiti su un’altro pianeta

Un Paese senza sovranità nella gestione strutturale del suo debito pubblico (2.600 miliardi) non può stare senza un governo in una situazione di difficoltà estrema. In Portogallo, dove ha votato il 39,5% della popolazione, le elezioni politiche hanno portato un incremento significativo della curva pandemica e per l’Italia le previsioni primaverili del comitato tecnico scientifico della sanità sono preoccupanti con alcune varianti come quella inglese che non vanno sottovalutate.

C’è un piano vaccini delicatissimo da gestire perché i vaccini sono molto meno di quelli che servono e non si è ancora capito bene da chi acquistarli. Per l’economia siamo nella stessa situazione cumulata delle due Grandi Crisi del 2008/09 e del 2011/12 con la doppia recessione e la deflazione, ma messi strutturalmente un po’ peggio per una serie di ragioni che attengono a colpe nostre ventennali e alla gravità della crisi pandemica e del nuovo ’29 mondiale.