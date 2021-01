L’Aia accusa Jair Bolsonaro di crimini contro l’umanità

Leader indigeni e gruppi per i diritti umani accusano il presidente brasiliano

Jair Bolsonaro potrebbe essere accusato dal tribunale penale internazionale (CPI) dopo essere stato accusato di crimini contro l’umanità.

I leader indigeni in Brasile e i gruppi per i diritti umani stanno sollecitando la corte a indagare sul presidente brasiliano sul suo smantellamento delle politiche ambientali e sulle violazioni dei diritti degli indigeni, che dicono equivalgono a un ecocidio.

William Bourdon, un avvocato con sede a Parigi, ha presentato venerdì una richiesta di esame preliminare al tribunale dell’Aia, Paesi Bassi. Il procuratore capo, Fatou Bensouda, determinerà quindi se ci sono motivi per un’indagine contro Bolsonaro.

Non c’è una scadenza per una decisione ma “è una questione di grande urgenza”, ha detto Bourdon. “Stiamo correndo contro il tempo, considerando la devastazione dell’Amazzonia”.

Da quando Bolsonaro è entrato in carica nel 2019, vaste distese di foresta pluviale sono state distrutte e le comunità tradizionali sono state minacciate. La deforestazione è aumentata di quasi il 50% in due anni e ha raggiunto il livello più alto dal 2008. Le invasioni dei territori indigeni sono aumentate del 135% nel 2019 e almeno 18 persone sono state uccise nei conflitti per la terra lo scorso anno.

Nonostante ciò, le multe per crimini ambientali sono diminuite del 42% nel bacino amazzonico nel 2019 e il governo federale ha tagliato il budget per l’applicazione del 27,4% quest’anno, ha rivelato un rapporto.

“Mentre lo scenario sta peggiorando, il governo sta riducendo l’applicazione”, ha detto Marcio Astrini, direttore esecutivo dell’Osservatorio sul clima, il gruppo di ONG dietro il rapporto. “È spaventoso vedere che c’è un attacco coordinato al clima, alla foresta e alla sua gente”.

Il tribunale sostenuto dalle Nazioni Unite si è pronunciato principalmente su casi di genocidio e crimini di guerra da quando è stato creato nel 2002. Tuttavia, dopo aver affrontato critiche, nel 2016 ha deciso di valutare i reati in un contesto più ampio, che potrebbe includere gravi crimini ambientali e culturali.

Bourdon ritiene che questo caso potrebbe portare a un processo a Bolsonaro per ecocidio, termine definito come causa di danni gravi e duraturi all’ambiente e alle persone. L’avvocato ha presentato il caso per conto dei capi indigeni Almir Suruí e Raoni Metuktire.

Diversi membri di ONG e avvocati di Stati Uniti, Brasile e Francia hanno anche lavorato al rapporto di 68 pagine che descrive quelli che affermano essere crimini contro l’umanità. Comprende casi di omicidio, trasferimento forzato e persecuzione di popolazioni indigene in Brasile.