Tangenti: 4 anni all’ex deputato dell’Udc Volontè

Prese mazzetta da mezzo milione dall'Azerbaijan

Mezzo milione di euro di mazzette da due politici azeri. Per questo è stato condannato a quattro anni Luca Giuseppe Volonté, ex deputato dell’Udc e membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, accusato di corruzione dalla procura di Milano. Anche i due azeri, Elkhan Suleymanov e Muslum Mammadov, sono stati condannati alla stessa pena.

Per l’accusa avrebbero pagato le tangenti al politico italiano per orientare il voto e ottenere la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici nella repubblica caucasica, a vantaggio del governo azero. Si è concluso così, in primo grado, il processo all’allora esponente dell’Unione Democratici di Centro e ai suoi due coimputati, accusati di averlo corrotto.

La mazzetta inizialmente contestata dai pm era molto più alta: di 2 milioni e 390 mila euro. Ma la decima sezione penale del Tribunale ha riconosciuto solo tre dei bonifici contestati, tra il 17 dicembre 2012 e il 19 marzo 2013, per un valore complessivo di 500 mila euro. Per gli altri 18 bonifici, tutti versati a favore della sua fondazione, Novae Terrae, per un totale di un milione 890 mila euro, i giudici hanno assolto gli imputati «perché il fatto non sussiste».

L’inchiesta, coordinata dai pm Elio Ramondini e Adriano Scudieri, e che ha avuto un iter tortuoso, era nata da una sos, ossia una segnalazione di operazione sospetta, dell’Antiriciclaggio di Bankitalia che metteva in luce i trasferimenti di denaro sui conti di Volonté da società britanniche attraverso banche con sede in Estonia e Lituania.

Dagli accertamenti era emerso che i conti dei due istituti baltici erano stati alimentati con circa duecento miliardi provenienti dall’Azerbaijan, cosa che ha portato ad aprire indagini in vari Paesi europei e a ipotizzare il versamento di mazzette ad altri parlamentari del Consiglio d’Europa di diverse nazioni.

“Siamo naturalmente soddisfatti per l’assoluzione nel merito perché riguarda la quasi totalità dei fatti oggetto dell’imputazione – ha affermato l’avvocato Alessandro Pistochini, che difende con il collega Domenico Pulitanò l’ex deputato – ma molto amareggiati che il Tribunale non abbia inteso riconoscere la causale lecita dell’attività svolta da Volonté anche con riguardo ai primi 3 bonifici (su 21 complessivamente contestati). Occorrerà naturalmente leggere le motivazioni ma siamo fiduciosi che, in Appello, anche questa assai ridotta porzione d’accusa verrà meno, ottenendo il riconoscimento completo dell’innocenza del nostro assistito”.