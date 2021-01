Il Congresso degli Stati Uniti: per suggellare la vittoria di Joe Biden

Il Congresso degli Stati Uniti si è riunito per porre il sigillo sulla vittoria del presidente eletto Joe Biden in quello che dovrebbe essere un procedimento insolitamente controverso e prolungato a causa delle obiezioni pianificate dei repubblicani alleati del presidente Donald Trump. Ecco cosa aspettarsi dalla sessione congiunta di Camera dei Rappresentanti e Senato.

Entrambe le camere del Congresso si stanno incontrando per conteggiare formalmente i risultati del Collegio Elettorale, il passo finale nel processo di mesi per selezionare il presidente degli Stati Uniti. Il vicepresidente Mike Pence presiederà formalmente la sessione. I risultati si basano sui voti espressi il 14 dicembre da liste di “elettori” che si sono incontrati in ogni stato per riflettere il vincitore del voto popolare di quello stato. Un totale di 538 voti elettorali sono assegnati agli stati e al Distretto di Columbia in base alla loro rappresentanza al Congresso. Biden ha ottenuto 306 voti elettorali contro i 232 di Trump.

I lavori sono tipicamente brevi e cerimoniali. Quest’anno, potrebbe trascinarsi fino a giovedì, poiché alcuni repubblicani hanno in programma di contestare il risultato in stati chiave.

Pence aprirà i certificati sigillati degli Stati Uniti e del Distretto di Columbia che dichiarano i loro voti elettorali. Se Pence non fosse disponibile, i suoi doveri possono essere svolti dal senatore più longevo del partito di maggioranza, il senatore repubblicano Chuck Grassley dell’Iowa.

Un gruppo bipartisan di legislatori leggerà ad alta voce i certificati e calcolerà ufficialmente i voti. Le obiezioni ai risultati di uno stato devono essere fatte per iscritto e approvate da almeno un senatore e un membro della Camera dei rappresentanti.

Se ciò accade, la sessione congiunta si scioglie e ciascuna camera terrà un dibattito di due ore e voterà su ciascuna obiezione una dopo l’altra. La maggioranza di ciascuna camera deve sostenere un’obiezione per l’annullamento di qualsiasi voto elettorale. I repubblicani hanno suggerito che presenteranno obiezioni per iscritto ai risultati di ben sei stati campo di battaglia.

Se venissero annullati abbastanza voti elettorali, né Biden né Trump avrebbero i 270 voti necessari per assicurarsi la presidenza e il Congresso sceglierebbe il prossimo presidente. Ma non c’è praticamente alcuna possibilità che ciò accada. La maggioranza di entrambe le camere deve sostenere un’obiezione per l’annullamento dei voti elettorali ei democratici controllano la Camera.

Anche il Senato, controllato dai repubblicani, è altamente improbabile che voti per annullare i voti. Il senatore Ted Cruz e almeno altri 11 senatori repubblicani dovrebbero respingere gli elettori. Ma la maggior parte dei 100 membri della Camera, compresi repubblicani di alto profilo, hanno riconosciuto Biden come presidente entrante.

Il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, il massimo repubblicano del corpo, ha riconosciuto la vittoria di Biden il 15 dicembre e ha esortato gli altri repubblicani ad astenersi dall’obiezione.

Il ruolo di Pence è cerimoniale e non ha il potere di ribaltare i risultati delle elezioni nonostante sia sotto pressione da parte di Trump a farlo.

Marc Short, capo dello staff di Pence, ha detto lunedì che, sebbene il vicepresidente abbia accolto con favore l’autorità dei legislatori di sollevare obiezioni e “portare prove davanti al Congresso e al popolo americano”, non devierà dal suo ruolo.

“Lui… sosterrà la Costituzione e seguirà la legge statutaria”, ha detto Short.

Nel caso estremamente improbabile che Pence annulli i voti del collegio elettorale, le sue azioni sarebbero quasi certamente contestate in tribunale.

Venerdì, un giudice federale ha respinto una causa intentata dal rappresentante Louie Gohmert che cercava di consentire a Pence di dichiarare Trump il vincitore.