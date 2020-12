Trovato in Siberia rinoceronte lanoso appartenete all’era glaciale

La carcassa ha la maggior parte dei suoi tessuti ancora intatti

Un rinoceronte lanoso dell’era glaciale ben conservato con molti dei suoi organi interni ancora intatti è stato recuperato dal permafrost nell’estremo nord della Russia.

I media russi hanno riferito che la carcassa è stata rivelata dallo scioglimento del permafrost in Yakutia ad agosto. Gli scienziati stanno aspettando che le strade ghiacciate nella regione artica diventino percorribili per consegnarle a un laboratorio per studi il mese prossimo.

È tra gli esemplari meglio conservati dell’animale dell’era glaciale trovati fino ad oggi. La carcassa ha la maggior parte dei suoi tessuti molli ancora intatti, compresa una parte dell’intestino, i capelli folti e un pezzo di grasso. Il suo corno è stato trovato accanto ad esso.

Negli ultimi anni sono state scoperte importanti scoperte di mammut, rinoceronti lanosi, puledri dell’era glaciale e cuccioli di leone delle caverne mentre il permafrost si scioglie sempre più in vaste aree della Siberia a causa del riscaldamento globale.

Yakutia 24 TV ha citato Valery Plotnikov, un paleontologo della sezione regionale dell’Accademia delle scienze russa, dicendo che il rinoceronte lanoso aveva probabilmente 3 o 4 anni quando morì.

Plotnikov ha detto che il giovane rinoceronte probabilmente è annegato.

Gli scienziati hanno datato la carcassa tra i 20.000 ei 50.000 anni. Una datazione più precisa sarà possibile una volta consegnato a un laboratorio per studi sul radiocarbonio.

La carcassa è stata trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nel distretto di Abyisk, vicino all’area in cui è stato recuperato un altro giovane rinoceronte lanoso nel 2014. I ricercatori hanno datato quell’esemplare, che hanno chiamato Sasha, a 34.000 anni.