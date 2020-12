Un’anno di attacchi alla libertà di stampa nel Kashmir

Per la giovane fotoreporter del Kashmir, Masrat Zahra, la paura di essere arrestato o convocato dalla polizia è sempre in agguato. È stata accusata ai sensi della legge antiterrorismo, Legge sulle attività illegali (UAPA), nell’aprile di quest’anno per la pubblicazione di contenuti “antinazionali” sui social media.

Il caso, dice Zahra, 26 anni, “è come una spada appesa sulla mia testa” ed è stato archiviato “per inviare un messaggio” che nemmeno una giovane giornalista donna sarebbe stata risparmiata. È una delle poche giornaliste donna nella regione a maggioranza musulmana, spogliata del suo status speciale lo scorso agosto.

Zahra era tra i numerosi giornalisti del Kashmir che sono stati convocati dalla polizia all’inizio di quest’anno.

Altre denunce di “molestie” e “intimidazioni” da parte di giornalisti sono seguite nel corso dell’anno poiché i rapporti dalla regione sono diventati sempre più difficili da quando il governo nazionalista indù dell’India ha introdotto la Revised Media Policy in seguito all’abrogazione dell’articolo 370 della costituzione indiana che garantiva la regione contesa una misura di autonomia.

La nuova politica dei media autorizza i funzionari del governo a decidere su cosa siano “notizie false” e “antinazionalismo” – un passo che il personale dei media dice non potrebbe essere utilizzato impropriamente dalle autorità nella regione contesa, dove i sentimenti anti-India sono alti.

Dallo scorso agosto, la regione himalayana di 12 milioni è stata sottoposta a un rigido blocco di Internet durato mesi – il più lungo da una democrazia – e un giro di vite sulla sicurezza che ha creato difficoltà ai giornalisti, che sono stati costretti a utilizzare un media center sponsorizzato dal governo con risorse estremamente limitate . In molti casi, i giornalisti hanno dovuto portare i contenuti in pen drive per via aerea ai loro uffici nella capitale, New Delhi.

Dalla fine dello scorso anno, diversi giornalisti locali sono stati convocati dalla polizia o dalle agenzie investigative per svolgere il loro dovere professionale.

Il 28 ottobre, la National Investigation Agency (NIA) indiana ha fatto irruzione nell’ufficio del quotidiano del Grande Kashmir e nella residenza del giornalista dell’agenzia di stampa AFP, Parvaiz Bukhari. Cioè una settimana dopo che l’ufficio del più antico quotidiano inglese della regione, il Kashmir Times, è stato sottoposto al sequestro.

“Questo è stato fatto semplicemente per punirci per aver detto la verità”, ha detto Anuradha Bhasin, l’editore esecutivo, che si era avvicinato alla Corte Suprema contro il blocco delle comunicazioni imposto lo scorso agosto.

A settembre, il giornalista Auqib Javeed ha detto di essere stato schiaffeggiato alla stazione di polizia di Srinagar dopo essere stato convocato per aver fatto una storia sull’intimidazione degli utenti di Twitter da parte della cellula informatica della polizia.

Poche settimane dopo, tre giornalisti del Kashmir – Fayaz Ahmad, Mudasir Qadri e Junaid Rafiq – sono stati picchiati e i loro telefoni e le loro telecamere sono stati portati via dalla polizia mentre stavano svolgendo il loro dovere professionale nel Kashmir meridionale.

Giornalisti esperti affermano che l’amministrazione locale, che prende ordini direttamente da Nuova Delhi, ha lanciato un “assalto letale” al giornalismo in Kashmir da quando ha declassato lo status della regione. Da allora Nuova Delhi ha approvato leggi che consentiranno agli estranei di stabilirsi in Kashmir, causando timori di cambiamento demografico.

“Abbiamo visto i nostri colleghi essere uccisi con proiettili quando il conflitto armato era al culmine (durante gli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000). Ma ora il giornalismo stesso viene ucciso con l’uso selettivo di leggi e altri metodi”, afferma il giornalista veterano Altaf Hussain, che ha lavorato a lungo con le notizie della BBC.

Dall’inizio degli anni ’90, quando è scoppiata una ribellione armata contro il dominio indiano, almeno 20 giornalisti del Kashmir sono stati uccisi dalle parti in conflitto, ma Hussain dice che “ora l’obiettivo è il giornalismo stesso”.

La regione himalayana è contesa sia dall’India che dal Pakistan, ma i due governano solo una parte di essa. L’India ha stazionato più di mezzo milione di soldati secondo alcune stime, rendendola una delle zone più militarizzate del mondo.