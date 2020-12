Interrogato l’ex capo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, in Libano

Una squadra di investigatori francesi in trasferta a Beirut il mese prossimo per partecipare all’interrogatorio dell’ex capo Renault-Nissan Carlos Ghosn, ha detto un funzionario del ministero della giustizia libanese.

Il funzionario non ha fornito una data specifica o dettagli su quali informazioni gli investigatori avrebbero chiesto a Ghosn.

L’ex dirigente automobilistico Ghosn, di nazionalità libanese, brasiliana e francese, è fuggito dal Giappone attirando i titoli dei giornali lo scorso anno, arrivando in Libano il 30 dicembre 2019.

Oltre al processo in Giappone, l’uomo d’affari di 66 anni deve affrontare una serie di sfide legali in Francia, tra cui l’evasione fiscale e il presunto riciclaggio di denaro, frode e uso improprio dei beni aziendali mentre era al timone dell’alleanza Renault-Nissan.

Il funzionario libanese, parlando a condizione di anonimato in linea con le normative, ha detto che gli investigatori francesi lavoreranno a fianco dei loro omologhi libanesi.

Le informazioni sulle indagini sono segrete ai sensi della legge francese e gli ufficiali giudiziari francesi non hanno risposto alle richieste di commento sabato sul rapporto.

Dopo aver guidato la casa automobilistica giapponese Nissan per due decenni, Ghosn è stato arrestato in Giappone nel novembre 2018 con l’accusa di violazione della fiducia, uso improprio dei beni aziendali per guadagni personali e violazione delle leggi sui titoli non divulgando completamente il suo risarcimento. Ha negato ogni illecito ed è fuggito dal Giappone mentre era fuori su cauzione in attesa del processo. È improbabile che venga estradato dal Libano, dove si trova dall’anno scorso.

In Francia sono state aperte almeno due indagini relative a Ghosn. Uno si è concentrato sulle transazioni sospette tra Renault e un distributore in Oman, nonché sui pagamenti sospetti per viaggi privati ​​ed eventi pagati dalla holding RNBV, con sede nei Paesi Bassi di Renault-Nissan.

Un’altra indagine si è concentrata sul sospetto uso improprio dei fondi aziendali per una festa per Ghosn a Versailles.

L’inchiesta francese mira a determinare chi è responsabile di una serie di presunte violazioni finanziarie tra il 2009 e il 2020.

Ciò include “flussi finanziari sospetti” tra Renault e la concessionaria SBA in Oman. Questo aspetto dell’inchiesta riguarda diversi milioni di euro di viaggi e altri costi pagati dalla Renault-Nissan con sede nei Paesi Bassi, azienda RNBV, ma sospettata di essere per uso personale di Ghosn.

Gli avvocati francesi di Ghosn hanno affermato che i pagamenti alla SBA erano “bonus giustificati” per aver incrementato le vendite di auto nel Golfo Persico e hanno negato le accuse secondo cui i fondi avrebbero beneficiato personalmente Ghosn o la sua famiglia.

L’anno scorso Renault ha affermato che un audit interno con Nissan ha rilevato 11 milioni di euro in spese discutibili presso RNBV presumibilmente legate a Ghosn, inclusi viaggi aerei, spese personali e donazioni a organizzazioni non profit.