In Bielorussia si continua a spingere le dimissioni di Lukashenko

Folle di persone sono scese in piazza domenica nella capitale bielorussa di Minsk per la protesta settimanale contro il leader autoritario del paese che ha vinto il sesto mandato in un’elezione contestata.

Si stima che migliaia di persone abbiano preso parte a piccoli raduni sparsi in più di 70 diverse aree della capitale: una nuova tattica usata dall’opposizione invece di un grande raduno inteso a rendere più difficile per le forze di sicurezza prendere di mira i manifestanti.

I manifestanti con bandiere rosse e bianche, simbolo della protesta, si sono riuniti in gruppi e hanno marciato lungo le zone residenziali della città, chiedendo le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko. “Lukashenko, vai via!” la folla cantava. In diversi luoghi, gruppi di manifestanti erano guidati da persone che indossavano costumi di Babbo Natale.

Secondo il centro per i diritti umani di Viasna, oltre 200 persone sono state arrestate durante le proteste.

Le proteste di massa hanno attanagliato la Bielorussia, una nazione ex sovietica di 9,5 milioni di persone, da quando i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del 9 agosto hanno regalato a Lukashenko una schiacciante vittoria sul suo avversario ampiamente popolare, Sviatlana Tsikhanouskaya. Lei e i suoi sostenitori si sono rifiutati di riconoscere il risultato, dicendo che il voto era pieno di frodi, e alcuni lavoratori del sondaggio si sono fatti avanti per testimoniare come le elezioni sono state truccate nelle loro aree.

Le autorità hanno represso duramente le manifestazioni in gran parte pacifiche, la più grande delle quali ha attirato fino a 200.000 persone. La polizia ha usato granate assordanti, gas lacrimogeni e manganelli per disperdere le manifestazioni.

Questa è stata la prima domenica in oltre quattro mesi di proteste in cui le stazioni della metropolitana di Minsk non sono state chiuse prima delle manifestazioni e l’accesso a Internet non è stato limitato.

I video delle manifestazioni pubblicati sui social media hanno mostrato le forze di sicurezza che inseguivano e detenevano i manifestanti nei cortili delle zone residenziali. Un giornalista è stato arrestato, ha detto l’Associazione bielorussa dei giornalisti.

I manifestanti ritengono che la repressione costante del loro movimento non aiuterà Lukashenko, che è in carica da 26 anni, a mantenere il potere per molto più tempo.

“Lukashenko non sarà in grado di mantenere il potere a lungo con repressioni e violenze. La maggior parte dei bielorussi non gli crede più, è diventato tossico e la sua partenza è solo una questione di tempo e della nostra tenacia”, ha detto Alena Turavets, una di quelle che si sono radunate domenica a Minsk.

“Decine di migliaia di bielorussi hanno già subito detenzioni, torture e hanno pagato un alto prezzo per la libertà”, ha detto Turavets.

Secondo il centro di Viasna, dall’inizio delle proteste ad agosto, oltre 30.000 persone sono state arrestate e migliaia di loro sono state brutalmente picchiate. Secondo quanto riferito, quattro persone sono morte a causa della repressione del governo nei confronti di manifestanti e sostenitori dell’opposizione.