Susan Rice direttrice del White House Domestic Policy Council

Il presidente eletto Joe Biden nomina Susan Rice direttrice del White House Domestic Policy Council, dando la sua ampia influenza sull’approccio della sua amministrazione all’immigrazione, all’assistenza sanitaria e alla disuguaglianza razziale e aumentando la preminenza della posizione in Occidente Ala.

La mossa segna un cambiamento sorprendente per Rice, un esperta di politica estera democratica di lunga data che è stata consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Barack Obama e ambasciatore delle Nazioni Unite. Ha lavorato a stretto contatto con l’allora vicepresidente Biden in quei ruoli ed era nella sua breve lista per diventare il suo alleato in corsa durante la campagna 2020.

Biden sta per nominare Denis McDonough, che era il capo dello staff della Casa Bianca di Obama, come segretario del Department of Veterans Affairs, un’agenzia tentacolare che ha presentato sfide organizzative per entrambe le parti nel corso degli anni. Ma non ha mai prestato servizio nelle forze armate, un fatto notato da un’importante organizzazione di veterani.

Scegliendo Rice e McDonough, Biden continua ad accumulare la sua amministrazione con membri di spicco dell’amministrazione Obama. Farà gli annunci formali venerdì, insieme alle sue nomine della rappresentante dell’Ohio Marcia Fudge a dirigere il Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano, Katherine Tai come rappresentante commerciale degli Stati Uniti e Tom Vilsack come segretario dell’agricoltura. Vilsack ha ricoperto lo stesso ruolo durante i due mandati di Obama.

“I ruoli che assumeranno sono dove la gomma incontra la strada – dove una governance competente e testata in caso di crisi può fare una differenza significativa nella vita delle persone, migliorando la dignità, l’equità, la sicurezza e la prosperità della vita quotidiana degli Americani”, ha detto Biden in una dichiarazione.

Scegliendo la Rice per supervisionare il consiglio della Casa Bianca, i consiglieri hanno detto che Biden sta segnalando l’importanza della politica interna nella sua agenda iniziale. Sebbene il consiglio sia stato creato con l’intenzione di essere alla pari con il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, tradizionalmente ha avuto un profilo pubblico inferiore, anche per i suoi amministratori.

La Rice dovrebbe essere più una forza, sia all’interno che all’esterno della Casa Bianca, e la sua nomina crea un nuovo centro di potere nell’Ala Ovest. Ha discusso la replica di alcuni elementi del Consiglio di sicurezza nazionale nel suo nuovo ruolo, tra cui un comitato principale dei segretari di gabinetto e altri che potrebbero portare più struttura alla definizione delle politiche interne, ma anche attirare più potere nell’ala ovest.

Ci si aspetta che svolga un ruolo attivo nella risposta dell’amministrazione Biden alla pandemia di coronavirus. Anche l’assistenza sanitaria, l’immigrazione e la lotta alla disuguaglianza razziale dovrebbero essere tra le questioni principali per il negozio di politica interna del prossimo anno.

La Rice, 56 anni, sarà tra le donne nere più importanti dell’amministrazione di Biden. Rice era anche in corsa per diventare il compagno di corsa di Biden prima di scegliere il senatore della California Kamala Harris.

Da allora, Rice ha discusso di altri ruoli con il team di Biden ed è stato inizialmente visto come un contendente per il segretario di stato. Ma come obiettivo di lunga data dei repubblicani, le sue prospettive per una posizione di governo sono svanite dopo le elezioni, data la composizione del Senato. Un paio di ballottaggi in Georgia il prossimo mese determineranno quale parte ha il controllo, ma entrambe le configurazioni saranno estremamente vicine.

Il ruolo di Rice che supervisiona il consiglio non richiede la conferma del Senato.

Sebbene Biden abbia insistito che la sua amministrazione non sarà semplicemente una ricostruzione della presidenza Obama, sta riportando numerosi volti familiari. Il suo team ha difeso le mosse come un cenno all’esperienza e alla necessità di partire correndo nell’affrontare le questioni urgenti che la nazione deve affrontare su più fronti.

Shirley Anne Warshaw, professore al Gettysburg College che ha studiato presidenza e governo, ha detto che seguire Obama mentre costruisce la sua squadra dà a Biden un vantaggio.

“Questa è una panchina molto migliore di quella che aveva Obama perché queste persone hanno l’esperienza di servire nell’amministrazione Obama”, ha detto Warshaw. “In questo modo, Joe Biden è l’uomo più fortunato del mondo.”

McDonough, il candidato VA, è un manager esperto che è stato capo del personale durante il secondo mandato di Obama. McDonough è stato in precedenza il vice consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, anche durante il raid del Navy SEAL nel 2011 che ha ucciso il leader di al-Qaeda Osama bin Laden, ed è stato membro dello staff del Congresso di lunga data.

A McDonough è stato attribuito il merito di aver aiutato Obama a cercare di colmare le divisioni a Capitol Hill, incluso uno dei suoi più importanti risultati legislativi di secondo mandato: il Veterans Choice Act. La legislazione, per la quale il presidente Donald Trump cerca di prendersi il merito, ha dato agli ex membri del servizio più opzioni per cercare assistenza e al segretario del VA più autorità per licenziare personale con prestazioni insufficienti.

Il disegno di legge è nato a seguito delle denunce durante l’amministrazione Obama di cattiva gestione in alcuni ospedali VA e di crescenti denunce da parte di gruppi di difesa. In qualità di capo del personale, McDonough è stato anche profondamente coinvolto in una revisione della leadership di VA dopo gli scandali, che hanno portato alla cacciata del segretario del dipartimento.

“Siamo sorpresi da questa scelta. Non c’è modo di negarlo”, ha detto Joe Chenelly, direttore esecutivo nazionale di AMVETS, o American Veterans. “Ci aspettavamo un veterano, forse un veterano dopo l’11 settembre. Forse una donna veterana. O forse un veterano che conosce eccezionalmente bene il VA. Non vediamo l’ora di sentire il presidente eletto Biden sul suo pensiero dietro questa nomina”.

La moglie di McDonough, Kari, ha co-fondato il gruppo non profit Vets ‘Community Connections, che aiuta i veterani e le loro famiglie a sviluppare legami più forti con le loro comunità.

Biden sta bilanciando numerose priorità mentre riempie il suo gabinetto, compreso il mantenimento della sua promessa di avere un gruppo eterogeneo di massimi consiglieri. Ciò ha creato alcune tensioni sui posti di lavoro più importanti, incluso il segretario dell’agricoltura.

Gli alleati di Caramella non hanno nascosto il loro desiderio che lei guidasse il dipartimento, data la sua supervisione sui buoni pasto e altri programmi pensati per affrontare l’insicurezza alimentare – una delle sue priorità di lunga data. Invece, Biden è andato con Vilsack, un amico di lunga data e sostenitore dei Democratici che prestavano maggiore attenzione all’America rurale.

Un funzionario della transizione ha detto che Vilsack e Fudge hanno parlato mercoledì per gettare le basi per la cooperazione tra le loro due agenzie su quelle e altre iniziative.