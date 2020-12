Gallera-Fontana. Crozza cita Boldi, ma rispetto a loro è alta filosofia

Gallera Fontana. “La gente è cretina, se vuoi farti capire da tutti devi abbassarti al loro livello”, dice, tra le altre cose un Crozza-Gallera nella sua trasmissione. E ci si sono abbassati sul serio, sia l’assessore alla sanità che il governatore. Roba che più cretini di così si muore. Altro che Massimo Boldi, citato sempre da Maurizio Crozza. Lì siamo al livello di filosofia steineriana.

Di fatto, è crisi nella crisi in Regione Lombardia. Nel pieno dei malumori per la gestione dell’emergenza Covid, esplode nuovamente la crisi dei vertici, quella politica, quella rimasta latente sinora solo a causa del boom Salviniano. La crisi di un partito frammentato, rissoso, che difficilmente uscirà indenne da questo periodo buio e tempestoso.

Ora il bersaglio dei problemi leghisti è Giulio Gallera, l’assessore alla sanità di Forza Italia. Ma non manca lo scontento dei salviniani nei confronti del governatore Fontana per come si è lasciato trascinare nella mala gestione della crisi sanitaria.

E che fa Fontana per fronteggiare la crisi? Per salvare se stesso, salva anche Gallera da un rimpasto o un commissariamento che avrebbero voluto i salviniani.

Tutto il resto è storia. Una brutta, orrenda pagina di politica. Resta il fatto che altro che Massimo Boldi, citato sempre da Maurizio Crozza. Lì, rispetto a Gallera e Fontana, siamo al livello di filosofia steineriana.