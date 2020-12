Mays Abu Ghosh, studentessa di giornalismo, rilasciata dopo 15 mesi

La studentessa: "Ho subito torture psicologiche e fisiche durante l'interrogatorio delle forze israeliane"

Mays Abu Ghosh, una studentessa palestinese di 22 anni, è stata rilasciata lunedì dalle forze israeliane, 15 mesi dopo essere stata arrestata.

Abu Ghosh, uno studente di giornalismo alla Birzeit University, è stato arrestato nell’agosto 2019 e accusato di essere un membro del Democratic Progressive Student Pole, un blocco studentesco bandito dagli ordini militari israeliani, e di aver preso parte ad attività studentesche contro l’occupazione israeliana.

È stata anche accusata di “comunicazione con un nemico” – ha preso parte a una conferenza sul diritto al ritorno dei palestinesi – e di aver contribuito a un’agenzia di stampa presumibilmente affiliata a Hezbollah.

Abu Ghosh è stato multato di 2.000 shekel (600 dollari) e rilasciato dalla prigione di Damon al checkpoint di Jalameh, a nord della città di Jenin in Cisgiordania occupata illegalmente, dove la sua famiglia e gli amici l’hanno ricevuta.

Diversi gruppi per i diritti umani hanno detto che Abu Ghosh ha parlato loro delle torture fisiche e psicologiche che ha subito per più di un mese nel famigerato centro di interrogatori di Maskobiyeh a Gerusalemme.

I gruppi hanno aggiunto che è stata costretta in diverse posizioni di stress per lunghe ore ed è stata minacciata che sarebbe tornata a casa paralizzata o mentalmente rotta. È stata anche costretta ad ascoltare le grida e le urla di altri prigionieri sottoposti a interrogatorio, e ha subito ripetuti schiaffi sul viso mentre i soldati israeliani le urlavano oscenità.

“Voglio raccontare a tutti cosa è successo con me durante il periodo degli interrogatori e delle torture”, ha detto Abu Ghosh il giorno dopo il suo rilascio. “Non come qualcosa che è successo a me, ma per qualsiasi palestinese sapere cosa aspettarsi quando Israele li arresta”.

I tribunali militari israeliani, da cui sono processati i palestinesi nei territori occupati, hanno un tasso di condanne del 99,74%.

“L’accusa militare ha accusato Abu Ghosh di atti relativi alle sue attività sindacali studentesche all’università, oltre alla sua azione mediatica”, ha detto Addameer, un gruppo per i diritti dei prigionieri. “Una tale pratica dimostra la criminalizzazione dei diritti umani fondamentali da parte delle autorità di occupazione attraverso ordini militari”.

Abu Ghosh ha aggiunto che il messaggio che porta dalle altre detenute è uno di “unità nazionale”.

“Hanno anche richieste per quanto riguarda le condizioni di vita, specialmente per coloro che stanno scontando lunghe pene”, ha detto. “Le telecamere nel cortile della prigione sono sempre accese e violano la loro privacy.”