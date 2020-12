Il leader del Tigray al primo ministro dell’Etiopia: “Ferma questa follia”

Il leader latitante della ribelle regione del Tigray in Etiopia lunedì ha invitato il primo ministro Abiy Ahmed a “fermare la follia” e ritirare le truppe dalla regione, affermando che i combattimenti continuano “su ogni fronte” due giorni dopo Abiy vittoria dichiarata.

Debretsion Gebremichael ha affermato di rimanere vicino alla capitale del Tigray, Mekele, che sabato l’esercito etiope ha dichiarato che ora controllava. Lungi dall’accettare la dichiarazionedi vittoria di Abiv, il leader del Tigray ha affermato che “siamo sicuri che vinceremo”.

Ha anche accusato le forze etiopi di portare avanti una “campagna genocida” contro il popolo del Tigray. Con la regione del Tigray ancora tagliata fuori un mese dopo l’inizio dei combattimenti, nessuno sa quante persone siano state uccise ed è difficile verificare le affermazioni delle parti in guerra.

Ogni governo considera l’altro illegale dopo che Abiy ha messo da parte il Fronte di liberazione popolare del Tigray, un tempo dominante, dopo essere entrato in carica all’inizio del 2018.

La lotta riguarda l’autodeterminazione della regione di circa 6 milioni di persone, ha detto il leader del Tigray, e “continuerà fino a quando gli invasori non saranno fuori”. Ha affermato che le sue forze detenevano un numero indeterminato di “prigionieri” tra le forze etiopi, incluso il pilota di un jet da combattimento che la sua squadra sostiene di aver abbattuto durante il fine settimana.

Il leader del Tigray ha anche affermato che le sue forze hanno ancora diversi missili e “possiamo usarli quando vogliamo”, anche se ha respinto una domanda sul colpire la capitale etiope, Addis Abeba, dicendo che l’obiettivo principale è quello di “liberare il Tigray dagli invasori . ” Ha nuovamente accusato Abiy di collaborare con la vicina Eritrea nell’offensiva in Tigray, cosa che il governo etiope ha negato.

Per quanto riguarda l’idea di colloqui con il governo, cosa che Abiy ha ripetutamente rifiutato, il leader del Tigray ha detto che “dipende dal contenuto” e le forze etiopi dovrebbero prima lasciare la regione.

“Le vittime civili sono così alte”, ha detto, anche se ha negato di avere una stima del pedaggio. Ha accusato le forze etiopi di “saccheggiare ovunque vadano”.

“La sofferenza è sempre più grande ogni giorno”, ha detto, definendola punizione collettiva contro il popolo del Tigray per la sua fiducia nei propri leader.

I combattimenti hanno minacciato di destabilizzare l’Etiopia, il fulcro dello strategico Corno d’Africa, ei suoi vicini.

Lunedì Abiy nelle osservazioni ai legislatori ha affermato che “le forze di difesa non hanno ucciso una sola persona in nessuna città. Nessun esercito nazionale avrebbe potuto dimostrare una competenza migliore di noi “. Ma uno dei suoi ministri di gabinetto, Zadig Abraha, sabato ha detto all’AP che “abbiamo mantenuto le vittime civili molto basse”.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha parlato con Abiy lunedì – la prima volta conosciuta dall’inizio dei combattimenti – e ha ribadito la “grave preoccupazione per le ostilità in corso e per i rischi che il conflitto pone”, ha detto un portavoce. Pompeo ha anche “chiesto la fine completa dei combattimenti e del dialogo costruttivo per risolvere la crisi” e per l’accesso umanitario e la protezione dei civili, compresi i rifugiati.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ricevuto domenica una telefonata da Abiy per aggiornarlo sulla situazione nel paese, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

“Il segretario generale ha sottolineato ancora una volta la necessità del pieno rispetto dei diritti umani, nonché dell’accesso umanitario per noi e per i nostri partner umanitari”, ha affermato Dujarric. “Il segretario generale ha anche affermato che l’Etiopia aveva bisogno di una vera riconciliazione senza discriminazioni e in un Paese in cui ogni comunità dovrebbe sentirsi rispettata e far parte dell’Etiopia”.

Ospedali e centri sanitari nella regione del Tigray stanno “pericolosamente a corto” di rifornimenti per la cura dei feriti, ha detto il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Anche il cibo sta scarseggiando, il risultato della regione è stata tagliata fuori dagli aiuti esterni.

In un raro rapporto dall’interno di Mekele, il CICR ha anche affermato che un importante ospedale nel nord dell’Etiopia, l’Ayder Referral Hospital, manca di sacche per cadaveri e circa l’80% dei suoi pazienti ha lesioni da trauma.

Crescono i timori di un disastro umanitario diffuso. L’ONU non ha potuto accedere alla regione del Tigray. I gruppi per i diritti umani e altri si preoccupano delle atrocità che potrebbero emergere una volta ripristinati i trasporti e altri collegamenti.

Quasi 1 milione di persone sono state sfollate, di cui circa 44.000 sono fuggite in Sudan. I campi nel Tigray che ospitano 96.000 rifugiati eritrei sono stati sulla linea del fuoco.

“Abbiamo bisogno prima di tutto di accedere” al Tigray, ha detto domenica il capo dei rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi, aggiungendo che i suoi colleghi delle Nazioni Unite ad Addis Abeba stanno discutendo con il governo. Il governo di Abiy ha promesso un “corridoio umanitario” gestito da sé, ma l’ONU ha sottolineato l’importanza della neutralità.

Lunedì la Commissione etiope per i diritti umani ha esortato il governo a ripristinare rapidamente i servizi di base e l’accesso agli aiuti umanitari nella regione del Tigray e consentire l’accesso a indagini indipendenti su “gravi violazioni dei diritti umani”. Ha inoltre espresso preoccupazione per la definizione dei profili degli etnici Tigrini.