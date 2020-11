Comunità di Khirbet Hamsa al-Fawqa demolita dalle autorità israeliane

Ieri, 73 persone, tra cui 41 bambini, sono state sfollate quando le autorità israeliane hanno demolito le loro case e altre strutture e distrutto i loro averi nella comunità palestinese di Khirbet Hamsa al-Fawqa, ha affermato oggi Yvonne Helle , il coordinatore umanitario ad interim per i territori palestinesi occupati.

Tre quarti della popolazione della comunità ha perso i propri rifugi, rendendo questo il più grande incidente di sfollamento forzato in oltre quattro anni, ha detto in una nota.

Le agenzie umanitarie hanno visitato la comunità e registrato 76 strutture demolite, più che in qualsiasi altra singola demolizione negli ultimi dieci anni. Le proprietà distrutte – comprese case, rifugi per animali, latrine e pannelli solari – erano essenziali per il sostentamento, il benessere e la dignità dei membri della comunità, i cui diritti sono stati violati, ha detto Helle. La loro vulnerabilità è ulteriormente aggravata dall’inizio dell’inverno e dalla pandemia COVID-19 in corso. Alcune delle strutture demolite erano state donate come assistenza umanitaria.

Finora nel 2020, 689 strutture sono state demolite in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, più che in qualsiasi anno intero dal 2016; rendendo 869 palestinesi senzatetto. La mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele è tipicamente citata come una ragione, anche se, a causa del regime di pianificazione restrittivo e discriminatorio, i palestinesi non possono quasi mai ottenere tali permessi. Le demolizioni sono un mezzo chiave per creare un ambiente progettato per costringere i palestinesi a lasciare le loro case, ha affermato ad interim il coordinatore umanitario.

Situata nella Valle del Giordano, Hamsa al-Fawqa è una delle 38 comunità beduine e pastori parzialmente o totalmente situate all’interno delle “zone di fuoco” dichiarate da Israele. Queste sono alcune delle comunità più vulnerabili della Cisgiordania, con accesso limitato all’istruzione e ai servizi sanitari e alle infrastrutture idriche, igieniche ed elettriche.

“Ricordo a tutte le parti che la vasta distruzione di proprietà e il trasferimento forzato di persone protette in un territorio occupato sono gravi violazioni della Quarta Convenzione di Ginevra. Pur assicurando che la comunità umanitaria è pronta a sostenere tutti coloro che sono stati sfollati o altrimenti colpiti , Ribadisco con forza il nostro appello a Israele affinché interrompa immediatamente le demolizioni illegali “, ha affermato ad interim il Coordinatore umanitario.