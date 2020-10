Attenti al trucco di Trump

In una dichiarazione drammatica, intenzionale e innocente che non ha nulla a che fare con l’evento di cui stava parlando, il presidente Donald Trump ha improvvisamente annunciato, senza un collegamento diretto tra le due questioni, e ha detto: “È una situazione molto pericolosa, perché l’Egitto non sarà in grado di vivere in questo modo”.

“Finiranno per far saltare in aria la diga (Al-Nahda, X, o Al-Millennium). L’ho detto e lo dico forte e chiaro. Faranno saltare in aria questa diga, e devono fare qualcosa”. È stato venerdì scorso, e ha inaugurato la resa della Repubblica del Sudan allo stato coloniale israeliano.

Questa affermazione pericolosa ha più di un significato e di un messaggio. Non solo l’Egitto “sta dando” il via libera per intraprendere un’azione militare contro la Grand Ethiopian Renaissance Dam, ma ci sono altre dimensioni e messaggi.

Pertanto, non voglio soffermarmi davanti agli accordi conclusi tra Etiopia, paese di origine e paesi a valle, Egitto e Sudan dal 1902, 1929 e 1959, e ai successivi accordi relativi al conflitto sulle acque del fiume Nilo, che è considerato come i polmoni dell’Egitto arabo, poiché la vita del popolo fraterno egiziano dipende da esso al 97 %.

Poiché è la fonte di irrigazione, energia e turismo, e quindi la costruzione della diga del Rinascimento, considerata la più grande dell’Africa. Non lascia spazio alle guardie se non difendendo i loro diritti concordati negli accordi conclusi tra i paesi africani relativi al conflitto idrico.

Sorprendentemente, il presidente, che chiede all’Egitto di far saltare in aria la diga etiope, ha concesso alla compagnia americana il 31 marzo 2011, appena un giorno dopo l’annuncio del progetto della diga etiope, inaugurato dal primo ministro, Meles Zenawi, il 2 aprile 2011.

Un prestito di 4,8 miliardi di dollari per costruire la diga. Ciò pone mille domande alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti. Ad esempio: Il residente della Casa Bianca è interessato agli interessi dell’Egitto? O vuole coinvolgere l’Egitto nel labirinto delle guerre come preludio per attaccarlo e smantellarlo? L’agente immobiliare è contro la diga etiope? E se era contro di lui, perché l’amministrazione che lo ha preceduto ha dato alla società che esegue il progetto circa cinque miliardi di dollari? Le successive amministrazioni americane, indipendentemente dal background del partito al governo, non aderiscono alle politiche e agli orientamenti dello stato profondo e invisibile? O Trump sta deviando dal testo e dalle regole dello stato profondo? Qual è il suo interesse speciale e statalista per lo scoppio di una guerra tra Egitto ed Etiopia? E perché la sponsorizzazione statunitense non è riuscita a raggiungere un accordo tra i tre paesi, Etiopia, Egitto e Sudan nel recente passato? Lo sfondo di quel fallimento non era un approccio americano intenzionale e una precedente determinazione e determinazione ad accendere la miccia della sedizione tra i tre paesi?

A parte la serietà delle domande, che portano con sé risposte chiare alla dichiarazione del presidente americano, la necessità impone alla leadership egiziana e agli esperti strategici di sicurezza nazionale di scrutare molto prima di compiere qualsiasi passo senza risultati calcolati.

Tanto più che l’obiettivo principale dell’invito di Trump è coinvolgere l’Egitto nel pantano delle guerre, soprattutto perché si trova dietro tutti i fronti, che mirano a strappare e frammentare l’unità araba dell’Egitto in modo che Israele possa stare a capo della regione del Grande Medio Oriente, compreso il fronte terroristico nel Sinai e in tutto l’Egitto, sul fronte libico, il fronte dell’Etiopia, oltre ai Fratelli Musulmani, e necessariamente l’Israele coloniale si trova in prima trincea con gli Stati Uniti per distruggere la Repubblica Araba d’Egitto. Considerando che la sua frammentazione costituisce il vero e naturale ingresso allo strappo e al permesso dell’intero mondo arabo, sfinito e pieno di ferite.

Se le opzioni per la risposta egiziana alla diga rinascimentale etiope necessitano di una lettura approfondita, lontano dal linguaggio dell’intransigenza e dagli slogan della mafia. La necessità impone anche alla leadership egiziana di non affrettarsi dietro la dichiarazione di Trump, e di evocare l’esperienza del defunto presidente iracheno Saddam Hussein, che lo ha ingannato quando l’allora ambasciatore americano gli ha dato il via libera per occupare il Kuwait nel 1990, e i risultati che tutti conosciamo, e viviamo i loro pericolosi effetti fino ad ora e fino a quando non passeranno.

Certamente l’Egitto ha molto tempo per manovrare e girare gli angoli per allontanare lo spettro della guerra dall’Egitto, dall’Etiopia e dall’Africa in generale. Ciò non significa rinunciare ai diritti sull’acqua dell’Egitto, che sono essenziali per la vita e il futuro dell’Egitto e del suo grande popolo.