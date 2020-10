Israele vieta le proteste contro Benjamin Netanyahu

Il governo israeliano ha prorogato per un’altra settimana un provvedimento di emergenza che vieta le riunioni pubbliche, comprese le proteste diffuse contro il primo ministro Benjamin Netanyahu.

I ministri del governo hanno approvato la misura con una votazione telefonica, ha detto l’ufficio del primo ministro in una dichiarazione mercoledì scorso. Rimarrà in vigore fino a martedì.

Nel frattempo, il capo del servizio di sicurezza interno dello Shin Bet ha riconosciuto di aver violato gli ordini di blocco ospitando i membri della famiglia in visita a casa sua, diventando l’ultimo di diversi alti funzionari israeliani sorpresi a infrangere le regole.

Il mese scorso Israele ha imposto un blocco a livello nazionale prima delle festività ebraiche per frenare l’epidemia di coronavirus nel paese. La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato la scorsa settimana una legge che consente al governo di dichiarare uno stato di emergenza speciale di una settimana per limitare la partecipazione alle assemblee a causa della pandemia. Il governo ha quindi dichiarato lo stato di emergenza, limitando tutte le riunioni pubbliche a un chilometro (mezzo miglio) dalla casa di una persona.

Netanyahu ha detto che le restrizioni sono guidate da preoccupazioni per la sicurezza mentre il paese combatte una pandemia in fuga, ma i critici e i manifestanti lo accusano di inasprire il blocco per imbavagliare il dissenso.

Migliaia di israeliani hanno partecipato per mesi a manifestazioni settimanali fuori dalla residenza ufficiale di Netanyahu a Gerusalemme quest’estate, chiedendo al primo ministro di dimettersi mentre era sotto processo per corruzione.

Da quando la restrizione è stata approvata il mese scorso, decine di migliaia di israeliani hanno organizzato proteste agli angoli delle strade e nelle piazze pubbliche vicino alle loro case contro la presunta cattiva gestione della crisi del coronavirus e le sue ricadute economiche da parte del governo.

Giovedì, un manifestante israeliano ha dipinto la parola ebraica “Go” – uno slogan sempre più popolare tra i manifestanti anti-Netanyahu – a grandi lettere in piazza Rabin di Tel Aviv.

Alti funzionari, tra cui Netanyahu e il presidente Reuven Rivlin, sono stati sorpresi a violare i propri ordini dall’inizio della pandemia. Negli ultimi giorni, il ministro dell’Ambiente Gila Gamliel è stata presa di mira per presunti traccianti di contatti fuorvianti dopo aver violato il blocco ed essere risultata positiva al virus.

Il capo dello Shin Bet, Nadav Argaman, giovedì ha riconosciuto la stampa secondo cui sua figlia e altri membri della famiglia hanno visitato la sua casa durante le vacanze. “Il capo del servizio di sicurezza si rammarica di questo incidente e accetta la piena responsabilità”, ha detto lo Shin Bet in una dichiarazione.

L’agenzia di sicurezza, che di solito si concentra sul contrastare gli attacchi dei militanti palestinesi, è stata arruolata all’inizio della pandemia per aiutare a rintracciare i contatti sorvegliando i telefoni cellulari israeliani, una mossa che ha suscitato critiche da parte di alcuni legislatori e gruppi per i diritti.

Israele è stato inizialmente elogiato per la sua rapida imposizione di restrizioni a febbraio per frenare la diffusione del coronavirus. Ma dopo la riapertura dell’economia e delle scuole a maggio, i nuovi casi sono aumentati rapidamente.

Ha imposto un secondo blocco il 18 settembre quando il tasso di infezione è salito alle stelle fino a raggiungere uno dei più alti pro capite al mondo.

Il Ministero della Salute ha registrato oltre 282.000 casi confermati e oltre 1.800 decessi nel Paese di circa 9 milioni di persone.

Dopo quasi tre settimane di blocco, il numero di nuovi casi sta gradualmente diminuendo, ma le infezioni continuano a diffondersi, in particolare tra la comunità ebraica ultraortodossa duramente colpita dal paese.

La comunità ultraortodossa israeliana, che rappresenta circa il 10% della popolazione del paese, rappresenta più di un terzo dei casi di virus in Israele. Alcuni membri della comunità hanno infranto le regole e tenuto preghiere in spazi chiusi e grandi riunioni festive. Negli ultimi giorni centinaia di persone si sono scontrate con la polizia cercando di imporre restrizioni a Gerusalemme e in altre zone.