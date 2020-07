La concentrazione è sempre minore, creati in Italia gli integratori per recuperarla

Guaranà e Torosina per recuperare attenzione

Attraverso un sofisticato algoritmo che incrocia i dati raccolti dalle nostre esperienze online, Google ha evidenziato come il tempo massimo di concentrazione sia ormai di pochi secondi: per la precisione 15, nel caso di un utente medio.

Il numero si riduce addirittura a 9 nei cosiddetti millennials, i nativi digitali cresciuti fin da piccoli con la tecnologia in mano e che in quanto a soglia d’attenzione sono comparati dalla scienza a un pesce rosso.

Eppure la capacità di concentrarsi nonostante gli stimoli e le distrazioni esterne è una delle doti più richieste dal mondo del lavoro, della scuola e dello sport.

Concentrazione, non a caso, è anche la parola chiave utilizzata dal più noto psicologo sportivo al mondo, Terry Orlick.

Già prima del successo planetario della serie “The Last Dance”, trasmessa da Netflix, nel suo bestseller “Alla ricerca dell’eccellenza” ha evidenziato chiaramente come il successo di Michael Jordan fosse legato soprattutto all’abilità di mantenere il focus e ritrovarlo in tempi brevissimi.

Opinione condivisa anche dall’ex nuotatore della nazionale italiana Mik Cosentino, che a causa di un infortunio non ha potuto rappresentare il nostro Paese alle Olimpiadi e si è reinventato professionalmente diventando uno dei volti più noti dell’imprenditoria digitale.

“Quando ho terminato la carriera agonistica e intrapreso quella di imprenditore – racconta Cosentino – ho appurato l’esistenza di un fattore determinante al raggiungimento degli obiettivi prefissati: nel nuoto, così come nello studio e nel lavoro, è spesso la concentrazione a fare la differenza”.

Dopo oltre due anni di ricerche e sperimentazioni, supportato da un pool di specialisti, Mik Cosentino ha deciso di rendere la concentrazione a portata di capsula grazie alla sua nuova azienda GLX Nutrition.

L’integratore alimentare Focus proposto dal brand dell’ex stella del nuoto italiano è composto da materie prime certificate e di altissima qualità, e a fare la differenza sono proprio le molecole contenute all’interno del prodotto.

Ad esempio la criniera di leone, un fungo raro e da sempre impiegato per curare i deficit di memoria o concentrazione; o ancora il mix di Gingko e Bacopa per aumentare le funzioni cognitive a cui si sommano Rhodiola e Guaranà, che insieme alla Tirosina aiutano l’organismo a entrare rapidamente in uno stato di maggior presenza mentale.

“Come esseri umani, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo” – spiega Mik Cosentino – ed è solo grazie a una concentrazione ottimale che possiamo focalizzarci ed esprimere tutto il nostro potenziale”.

“L’idea di questa avventura – conclude l’imprenditore – è nata per fornire a tutti uno strumento veloce e clinicamente testato per affrontare le sfide quotidiane con focus e determinazione, affinché chiunque possa esprimere al meglio le proprie abilità in minor tempo e con maggiore efficacia”.

L’integratore Focus sarà presto disponibile sul sito, dove è già possibile prenotarsi in lista d’attesa www.glxnutrition.com .

