Il mondo piange George Floyd. E’ la storia dei neri

Celebrità, musicisti e leader politici di Hollywood si sono radunati davanti allo scrigno d’oro di George Floyd in un memoriale giovedì per l’uomo la cui morte per mano della polizia ha scatenato proteste globali, con un leader dei diritti civili che ha dichiarato che è ora per i neri che chiedono: “Levati il ​​ginocchio dal collo!”

Il servizio – il primo di una serie di monumenti commemorativi per tre città in sei giorni – si è svolto in un santuario presso la North Central University dove un giudice a pochi isolati di distanza ha fissato la cauzione a 750.000 dollari ciascuno per i tre poliziotti di Minneapolis licenziati accusati della morte di Floyd.

“La storia di George Floyd è stata la storia dei neri. Perché sin da 401 anni fa, la ragione per cui non potremmo mai essere chi volevamo e sognavamo è che ci tenevi il ginocchio sul collo”, ha detto il Reverendo Al Sharpton in un feroce elogio. “È tempo per noi di alzarci in piedi nel nome di George e dire: “Levati il ​​ginocchio dal collo!”

Floyd, un buttafuori disoccupato di 46 anni, è morto il 25 maggio dopo che un ufficiale di polizia bianco, Derek Chauvin, ha messo il ginocchio sul collo di Floyd per diversi minuti mentre giaceva ammanettato sul marciapiede, ansimando che non poteva respirare. Chauvin è stato accusato di omicidio, lui e gli altri potrebbero avere fino a 40 anni di prigione.

Da costa a costa, da Parigi e Londra, da Sydney a Rio de Janeiro, il gelido video sul cellulare della lenta morte di Floyd ha dato il via a manifestazioni turbolente e talvolta violente contro la brutalità della polizia, il razzismo e la disuguaglianza.

Quelli riuniti durante l’omaggio di giovedì sono stati in silenzio per quasi dieci minuti, il periodo di tempo in cui Floyd sarebbe stato a terra sotto il controllo della polizia.

Sharpton ha promesso che questo diventerà un movimento per “cambiare l’intero sistema di giustizia”.

“È giunto il momento di non renderti responsabile! È giunto il momento per te di scusarti! Il tempo è scaduto per te che cerchi di fermarti! Il tempo è scaduto per parole vuote e promozioni vuote! È giunto il momento per te filibustiere e cercare di bloccare il braccio della giustizia!” ha detto.

Il servizio ha attirato il Reverendo Jesse Jackson, il Senatore Amy Klobuchar e altri membri del Congresso, tra cui i rappresentanti Ilhan Omar, Sheila Jackson Lee e Ayanna Pressley. Tra le celebrità presenti c’erano TI, Ludacris, Tyrese Gibson, Kevin Hart, Tiffany Haddish e Marsai Martin.

“Tutte queste persone sono venute a trovare mio fratello”, ha detto sbalordito Philonise Floyd al memoriale mentre raccontava la loro infanzia giocando, a pescare e mangiando panini con maionese alla banana. “È incredibile per me il fatto che abbia toccato il cuore di così tante persone perché ha toccato i nostri cuori.” Lui e altri membri della famiglia parlavano amorevolmente di Floyd, che era alto più di un metro e ottanta, il che gli valse il soprannome di “Grande Giorgio”. La bara era coperta di rose rosse e un’immagine vibrante veniva proiettata sopra il pulpito di un murale di Floyd dipinto all’angolo della strada dove fu arrestato dalla polizia con l’accusa di aver passato una banconota da 20 dollari contraffatta in un minimarket. Il messaggio sul murale: “Ora posso respirare”. Il santuario normalmente ospita 1.000 persone, ma a causa dell’epidemia di coronavirus, la capacità è stata ridotta a circa 500 e molti partecipanti al lutto indossavano maschere, alcune delle quali con la scritta: “Non riesco a respirare”. Fuori, centinaia hanno cantato il nome di Floyd mentre un carro funebre era pronto a portarlo via. Dopo l’evento di Minneapolis, il suo corpo andrà a Raeford, in Carolina, dove è nato, per una visione pubblica e un servizio familiare privato sabato. Una visione pubblica si terrà lunedì a Houston, dove è cresciuto e ha vissuto gran parte della sua vita. Negli Stati Uniti, dove la scorsa settimana le proteste sono state contrassegnate da attacchi di illegalità, la relativa quiete è proseguita per una seconda notte consecutiva, a seguito di una decisione dei pubblici ministeri di accusare gli altri tre agenti e un più grave conteggio per l’omicidio contro Chauvin. Nel frattempo, in Georgia, padre e figlio bianchi accusati di un’altra uccisione di un uomo di colore che ha sollevato le tensioni razziali negli Stati Uniti sono apparsi giovedì in video. Un investigatore dello stato ha testimoniato che Travis McMichael è stato sentito pronunciare un insulto razzista mentre si trovava sul corpo di Ahmaud Arbery dopo averlo ucciso con tre colpi di fucile a pompa. Le nuove accuse a Minneapolis hanno segnato una settimana senza precedenti nella recente storia americana, in cui proteste in gran parte pacifiche hanno avuto luogo in comunità di ogni dimensione ma sono state scosse da esplosioni di violenza, tra cui attacchi mortali contro ufficiali, furti, atti di vandalismo e incendio doloso. Nella sola Minneapolis, più di 220 edifici sono stati danneggiati o bruciati, con danni superiori ai 55 milioni di dollari, hanno detto i funzionari della città. A livello nazionale, sono state arrestate più di 10.000 persone, secondo un rapporto. Sono state segnalate più di una dozzina di morti, anche se in molti casi le circostanze sono state risolte. Manifestazioni sono state organizzate in tutto il mondo, con i manifestanti che spesso si sono concentrati sugli abusi nei loro paesi. “È una domanda di solidarietà. Stiamo con i nostri fratelli, a livello internazionale, anche con le nostre sorelle, ma la stessa cosa sta succedendo qui. Non è diverso”, ha detto Isaak Kabenge a Stoccolma.