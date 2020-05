Iniziato il processo a Netanyahu. L’UE da che parte sta?

Nonostante le accuse di violazione della fiducia, frode e corruzione, la Corte suprema israeliana ha stabilito, il 6 maggio, che non vi era alcuna base legale per escludere il primo ministro facente funzione Netanyahu dal formare il governo.

L’UE da parte sua è stata molto chiara per quanto riguarda la sua posizione. Subito dopo la formazione del nuovo governo israeliano, l’alto rappresentante Josep Borrell ha affermato che “il diritto internazionale è un pilastro fondamentale dell’ordine internazionale basato sulle regole”.

L’UE e i suoi Stati membri hanno ricordato che non riconosceranno alcuna modifica ai confini del 1967 se non concordato da israeliani e palestinesi.

“La soluzione a due stati, con Gerusalemme come capitale futura per entrambi gli stati, è l’unico modo per garantire pace e stabilità sostenibili nella regione. Esortiamo fortemente Israele ad astenersi da qualsiasi decisione unilaterale che porterebbe all’annessione di qualsiasi territorio palestinese occupato e sarebbe, in quanto tale, contrario al diritto internazionale”.

In una precedente dichiarazione, esattamente il 23 aprile, Borrell ha trasmesso lo stesso messaggio. Anche 11 ambasciatori degli Stati membri dell’UE e la delegazione dell’UE in Israele hanno consegnato una lettera in tal senso al ministero degli affari esteri israeliano.

La Commissione ha rifiutato di rivelare il contenuto della lettera agli organi di informazione, ma un portavoce ha sottolineato che la dichiarazione di Borrell era sostenuta da una grande maggioranza degli Stati membri e non era stata contestata da nessuno di essi. L’UE dovrebbe mostrare un fronte unito contro i piani di annessione del governo israeliano.

Il governo respingerà qualsiasi critica esterna contro le sue politiche in quanto anti-israeliane o addirittura antisemite come alcuni dei suoi membri di estrema destra hanno fatto in passato.

In effetti, l’UE ha ribadito “il suo impegno fondamentale per la sicurezza di Israele” in una dichiarazione di Borrell della scorsa settimana, quando ha condannato le minacciose osservazioni del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei contro Israele.