Il consulente di Boris Johnson nega la violazione del contenimento

Non ci pensa nemmeno a dimettersi, dopo tre giorni di tempesta politica, il consigliere speciale del Primo Ministro Boris Johnson, Dominic Cummings, si è difeso per aver rotto il blocco istituito per combattere il coronavirus.

Dopo tre giorni di tempesta, il capo del governo conservatore ha stimato che “le persone daranno la loro opinione”.

All’inizio della giornata, la mente della campagna referendaria del 2016 che ha portato alla Brexit ha affermato di aver agito “legalmente e ragionevolmente” percorrendo 400 km nonostante il blocco che richiedeva agli inglesi di rimanere a casa.

Accurata cronologia a supporto, ha spiegato che ha scelto di andare con sua moglie e il loro figlio di quattro anni a casa dei suoi genitori a Durham, nel nord-est dell’Inghilterra, quando temeva di aver contratto il Covid-19. La famiglia ha alloggiato in un edificio nella proprietà di famiglia. Non aveva, dice, nessuna soluzione di assistenza all’infanzia a Londra.

Di fronte ai giornalisti riuniti nei Downing Street Gardens, il potente e controverso consigliere ha affermato di non aver “proposto” né “considerato” di dimettersi, nonostante le insistenti voci a farlo, tra cui quelle della maggioranza conservatrice.

Ha ammesso, tuttavia, di non aver discusso del viaggio con il Primo Ministro, che si era appena rivelato positivo per Covid-19, “un errore”, ha detto, l’unico che aveva concesso. “Non credo che ci sia una regola per me e una regola per il popolo”, ha detto, riprendendo una formula martellata dall’opposizione laburista.

Il numero di quotidiani riassume così l’attività in un martedì “senza rimpianti né scuse”.

Lunedì sera, durante una conferenza stampa, il capo del governo conservatore si è rammaricato per la “confusione” e la “rabbia” che agitano il Regno Unito da tre giorni.

Dopo più di due mesi di confino, Boris Johnson ha annunciato un forte allentamento delle restrizioni imposte alla lotta contro il coronavirus, che ha ucciso quasi 37.000 persone nel Regno Unito, il secondo paese al mondo più colpito dopo gli Stati Uniti.

A partire dal 15 giugno, “intendiamo consentire la riapertura di tutte le attività non essenziali, dai centri commerciali ai piccoli negozi indipendenti”, ha affermato il capo del governo conservatore. Le attività all’aperto, come mercati e rivenditori di auto, potrebbero riprendere il 1° giugno. Parrucchieri e saloni di bellezza, così come il settore alberghiero, rimangono chiusi.

Il giorno prima, Boris Johnson si era precipitato in aiuto di Dominic Cummings, assicurandosi che si comportasse “in modo responsabile, legale e onesto”. Ma nonostante il suo intervento, circa 20 parlamentari conservatori hanno continuato a chiedere la partenza del consigliere.

“È un classico caso di fai quello che dico, non quello che faccio”, ha detto l’ex ministro conservatore Paul Maynard, “sembra del tutto insostenibile, la sua posizione è imbarazzante”.

Ha reagito il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer, denunciando “un insulto ai sacrifici fatti dal popolo britannico”.