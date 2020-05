L’India e il Bangladesh investiti dal ciclone Amphan

Centinaia di villaggi allagati, raccolti perduti e case distrutte: il passaggio del ciclone Amphan ha lasciato scene di “incredibile devastazione” in India e Bangladesh dove ha causato almeno 95 morti, secondo l’ultimo bilancio. L’ufficio delle Nazioni Unite in Bangladesh ha stimato che 10 milioni di persone sono colpite e circa 500.000 sono senza casa.

Nonostante il notevole danno causato dal ciclone, il più potente da formarsi nel Golfo del Bengala nel 21° secolo, la perdita della vita umana sembra essere stata contenuta. Fino a poco tempo fa, i cicloni più violenti a volte reclamavano migliaia di vite in questa regione del mondo.

L’India ha contato 72 morti nello stato del Bengala Occidentale e il Bangladesh ha riportato 23 morti sul suo territorio, secondo i rapporti ufficiali ancora provvisori di ieri.

Esperti nella gestione dei cicloni e che beneficiano di efficaci sistemi di monitoraggio meteorologico, le due nazioni dell’Asia meridionale hanno evacuato oltre tre milioni di persone come misura preventiva.

Il primo ministro indiano Narendra Modi dovrebbe venire a conoscenza del danno avvenuto nel Bengala occidentale e nello stato di Odisha.

“Tutto sarà fatto per aiutare le vittime”, ha detto su Twitter.

Nella città indiana di Calcutta, l’acqua ha ristagnato giovedì nelle strade allagate. Alberi e pali caduti a volte bloccavano la strada, i servizi di internet e telefonia mobile sono interrotti.

Quando il ciclone ha colpito la metropoli di 15 milioni di abitanti per quasi sei ore mercoledì sera, “è stato terrificante e abbiamo pensato che la nostra fine fosse arrivata”, ha detto una dipendente di banca.

“C’era solo l’ululato del vento e i suoni delle finestre rotte”, ha detto, “ogni secondo sembrava durare un’ora”.

Apparendo questo fine settimana al largo delle coste dell’India, Amphan si è abbattuto mercoledì in ritardo a sud di Calcutta, accompagnato da venti intorno a 165 km/h e forti piogge.

Nella città del Bangladesh di Buri Goalini, uno dei più colpiti, “il ciclone non ha ucciso le persone, ma ha distrutto i nostri mezzi di sostentamento”, ha detto Bhabotosh Kumar Mondal. Questo funzionario del comune descrive “una scia di incredibile devastazione”.

Stessa osservazione dall’altra parte del confine, in India: “Non ho mai visto un disastro di questa portata”, ha detto Mamata Banerjee, il primo ministro del Bengala Occidentale.

Abbattendo i pali delle utenze, tagliando i cavi e distruggendo i trasformatori, il ciclone ha ridotto la potenza a 15 milioni di bengalesi. A partire da giovedì mattina, 10 milioni di loro erano ancora senza energia.

Un’ondata di tempesta – un brusco aumento delle acque causato dal ciclone – a volte quattro metri di altezza ha sommerso parte della costa e causato ondate di acqua salata che si propagavano attraverso i villaggi. Nel villaggio bengalese di Purba Durgabati, centinaia di residenti hanno combattuto tutta la notte contro gli elementi per cercare di consolidare la diga proteggendo la loro località. Ma l’ascesa del fiume lo ha polverizzato per quasi due chilometri e inondato 600 case.

“La mia casa è sott’acqua. La mia fattoria di gamberetti è scomparsa. Non so come sopravviverò”, ha detto Omar Faruq, un residente di 28 anni.

Il ciclone Amphan si è indebolito verso nord giovedì al punto da essere declassato a una semplice depressione tropicale. Ha raggiunto la categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson lunedì, con venti da 200 a 240 km/h. È il ciclone più potente nato nel Golfo del Bengala dal 1999. In quell’anno un ciclone aveva ucciso 10.000 persone a Odisha (India).

I paesi della regione hanno provveduto, visto i devastanti cicloni degli anni precedenti, a costruire migliaia di rifugi per la popolazione e attuato politiche di evacuazione rapida.

La pandemia di coronavirus, tuttavia, ha reso il loro lavoro molto più difficile quest’anno. Per prevenire la diffusione del virus, le autorità avevano invitato gli sfollati a rispettare la distanza fisica nei rifugi e a indossare maschere.