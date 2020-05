Trump minaccia di interrompere le relazioni con Xi Jinping

Donald Trump rafforza ulteriormente l’ostilità nei confronti della Cina sul coronavirus: giovedì il presidente americano ha minacciato di interrompere tutte le relazioni con il gigante asiatico e ha assicurato che non vuole più parlare con il suo presidente. L’inquilino della Casa Bianca ha insistito per diverse settimane che il pesante bilancio del Covid-19 – quasi 300.000 morti in tutto il mondo – poteva essere evitato se la Cina avesse agito in modo responsabile sin dall’inizio del virus scoppiato nel Città di Wuhan.

In un’intervista ha dichiarato di essere “molto deluso” dall’atteggiamento di Pechino e ha respinto l’idea di parlare direttamente con il suo omologo Xi Jinping per allentare le tensioni.

“Ho un’ottima relazione con Xi ma al momento non voglio parlargli”, ha detto.

Alla domanda sulle varie misure di ritorsione che stava prendendo in considerazione, Trump, che in questi giorni ha parlato della possibile introduzione di tasse doganali punitive, è stato evasivo e minaccioso.

“Ci sono molte cose che possiamo fare. Potremmo porre fine a tutte le relazioni”, ha detto.

“Se lo facessimo, cosa succederebbe?” Ha continuato. “Vorremmo risparmiare 500 miliardi di dollari se interrompessimo tutte le relazioni”, ha detto il miliardario repubblicano, che è abituato ad avvertire senza preavviso. “Ciò che è successo al mondo e al nostro paese è molto triste, tutte queste morti”, ha detto Donald Trump, criticato negli Stati Uniti per la sua mancanza di empatia nei confronti delle vittime.

“Avrebbero potuto fermare il virus in Cina, da dove proveniva. Ma non è successo”, ha detto il presidente americano, correndo per un secondo mandato il 3 novembre e rende la buona salute dell’economia uno dei principali argomenti della sua campagna.

Pechino afferma di aver trasmesso tutte le informazioni il più rapidamente possibile all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e ad altri paesi, compresi gli Stati Uniti.

Le due maggiori potenze economiche del mondo sono impegnate in un’escalation verbale con esiti incerti.

“Mentre gli Stati Uniti e i suoi alleati si coordinano per una risposta collettiva e trasparente per salvare vite umane, la Cina continua a mettere a tacere scienziati, giornalisti e cittadini e a diffondere disinformazione”, ha dichiarato Mike Pompeo capo della diplomazia americana.

I senatori del suo campo repubblicano, molto arrabbiati con Pechino, hanno presentato martedì un disegno di legge che darebbe al presidente il potere di imporre sanzioni alla Cina se non aiutasse in modo trasparente a far luce sull’origine della patologia. Washington mercoledì ha accusato Pechino di aver tentato di hackerare la ricerca americana su un vaccino per il nuovo coronavirus.

“I tentativi della Cina di colpire i settori (salute e ricerca) rappresentano una grave minaccia alla risposta del nostro paese a Covid-19”, ha affermato l’FBI.

Pechino ha immediatamente denunciato questa “diffamazione americana”.

“La Cina è in prima linea nella ricerca sui vaccini e nel trattamento di Covid-19. Pertanto, ha più ragioni di chiunque di diffidare del furto di informazioni su Internet”, ha affermato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Affari esteri.

All’ipotesi di eventuali prove che avrebbe dovuto dimostrare che il virus proveniva da un laboratorio di Wuhan, Trump è stato molto meno categorico rispetto al passato, anche se sembrava fare marcia indietro.

“Abbiamo molte informazioni. Ma la cosa peggiore è che il virus provenga dal laboratorio o dai pipistrelli, e che proviene dalla Cina e che dovrebbero smetterla. “