Calcio: la situazione dei principali campionati europei

“Questo campionato non s’ha da fare”, il calcio sembra essere in una situazione di limbo, la Ligue1 e l’Eredivise, si fermano definitivamente, restano in bilico Liga Santander, Serie A e Premier League. La Bundesliga riprenderà a giocare il 16 Maggio.

Il Covid-19 ferma definitivamente due campionati principali europei.

In Italia il ministro Spadafora, ha dichiarato in questi giorni, che il campionato potrebbe non riprendere prima di Agosto.

A questo punto, sarebbe meglio annullare completamente qualsiasi competizione italiana, e lasciare le posizioni come quelle dello scorso anno.

I nuovi contagi in società come Sampdoria e Fiorentina, rafforzano l’idea di non riprendere nemmeno gli allenamenti in gruppo.

La situazione non è diversa negli altri paesi, anche se la Germania, sembra essere indifferente al problema Pandemico e preferisce correre ai ripari su quello economico.

Il campionato tedesco quindi, riprenderà il 16 Maggio a porte chiuse.