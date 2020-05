Vladimir Putin celebra la Russia invincibile sulla Germania nazista

Vladimir Putin ha celebrato sabato la Russia “invincibile” durante la commemorazione della vittoria sulla Germania nazista, una cerimonia senza sfarzo e una grande parata militare a causa della pandemia di coronavirus. Il 9 maggio, con la sua sfilata di armamenti, di solito simboleggia l’offensiva politica estera del presidente russo che negli ultimi anni è ritornato al potere del suo paese sulla scena internazionale.

Questa volta, parlando sotto una leggera pioggia dopo aver posato le rose davanti alla fiamma dello sconosciuto soldato ai piedi del Cremlino, Putin ha salutato in un breve e sobrio discorso il ricordo dei veterani, senza menzionare direttamente l’epidemia che sta progredendo in Russia.

“Rendiamo eterno omaggio alla grande abilità sacrificale del popolo sovietico”, ha detto Vladimir Putin, che ha reso il 9 maggio un elemento cardine della sua politica di grandezza e del patriottismo da lui sostenuto.

“Sappiamo e abbiamo fermamente la fede di essere invincibili quando siamo uniti”, ha aggiunto, prima di un minuto di silenzio. I soldati in uniforme statale presenti erano ben distanti dal Capo dello Stato, che è stato confinato nella sua residenza nella periferia di Mosca per diverse settimane.

Parlando accanto ai soldati all’interno delle mura del Cremlino, Putin ha promesso che “verranno realizzati tutti i piani per lo sviluppo dell’esercito e della flotta” e che saranno dotati di “equipaggiamento più moderno”. Nonostante la crisi economica causata dal nuovo coronavirus.

Le commemorazioni della sconfitta nazista si sono quindi svolte sabato senza una parata in Piazza Rossa, senza folle nelle strade e senza la presenza di leader stranieri.

Solo la parte aerea della parata è stata mantenuta con dozzine di aerei ed elicotteri che sorvolano Mosca. Sopra la Piazza Rossa, uno squadrone disegnava la bandiera russa nel cielo con bombe fumogene. Putin ha quindi promesso che il paese segnerà la sua vittoria nella seconda guerra mondiale “in modo appropriato” in un secondo momento, in cui morirono circa 27 milioni di sovietici.

Per settimane il Cremlino aveva esitato a mantenere i festeggiamenti prima di rimandarli di fronte al peggioramento dell’epidemia. La Russia ha avuto oltre 198.000 casi confermati e 1.827 morti sabato, più della metà dei quali a Mosca, che ha esteso il suo confinamento fino al 31 maggio.

A causa della pandemia, il presidente ha dovuto anche rimandare un altro evento che gli era molto vicino: il referendum costituzionale che gli avrebbe permesso di rimanere al potere fino al 2036. Per sostituire la sfilata “Immortal Regiment”, che di solito riunisce centinaia di migliaia di persone che ritraggono ritratti di veterani, i russi sono stati invitati ad uscire sui balconi la sera con le foto dei loro cari che avevano combattuto e cantare una famosa canzone sovietica. Vladimir Putin ha dichiarato che avrebbe “volentieri” aderito a questa iniziativa.

Il presidente russo ha posto negli ultimi anni il ruolo dell’URSS nella sconfitta nazista al centro di un discorso di potere e prestigio, aprendo una battaglia di memoria con l’Occidente, che Mosca accusa di minimizzare il ruolo sovietico nella vittoria . La sfilata del 9 maggio, quindi, in genere simboleggia anche la politica estera offensiva di Vladimir Putin.

Questo ritorno russo è stato fatto per gli occidentali in violazione del diritto internazionale, con l’annessione della Crimea ucraina nel 2014, a spese di attentati mortali in Siria, dove Mosca è intervenuta militarmente nel 2015.

Ma invertendo il corso della guerra e permettendo a Bashar al-Assad di rimanere al potere, Mosca si è posizionata come un interlocutore essenziale in Medio Oriente.

La Bielorussia, il cui presidente Alexander Lukashenko denuncia regolarmente il nuovo coronavirus come “psicosi”, da parte sua ha mantenuto la sua parata a Minsk.

Di fronte a una folla di spettatori, 4000 soldati e dozzine di veicoli militari hanno marciato. L’Organizzazione mondiale della sanità aveva tuttavia chiamato a rinunciare per non “rischiare la vita umana”.