Fiat Chrysler e PSA vogliono completare la loro fusione entro il 2021

I produttori Fiat Chrysler (FCA) e PSA (Peugeot Citroën) restano determinati a portare avanti la loro fusione fino al termine, vale a dire tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, nonostante la pandemia di coronavirus, ha assicurato il produttore italo-americano, che ha riferito di una pesante perdita trimestrale.

“Nonostante questa situazione inaspettata e senza precedenti, FCA e il gruppo PSA continuano a impegnarsi nella realizzazione di una fusione 50/50, per creare un leader mondiale nella mobilità. Insieme, stiamo continuando ad avanzare i vari aspetti per finalizzare il e confermiamo il nostro impegno a completare l’operazione entro la fine del 2020 o all’inizio del 2021”, ha dichiarato FCA in una nota.

Fiat Chrysler ha subito una perdita netta di 1,7 miliardi di euro nel primo trimestre, vittima del crollo del mercato globale a causa della pandemia di coronavirus.

Raggiunge così un risultato molto peggiore del previsto, secondo gli analisti che hanno previsto un utile netto di 266 milioni, secondo il consenso del fornitore di informazioni finanziarie, Factset Stimates.

Il fatturato del gruppo, che comprende i marchi Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge e Ram, è diminuito del 16%, a 20,56 miliardi di euro, contro 21,71 miliardi euro attesi dagli analisti.

Il gruppo, che aveva ritirato le sue previsioni per il 2020 il 18 marzo a causa dell’impatto dell’epidemia di coronavirus sul mercato automobilistico e del funzionamento delle sue fabbriche, ha detto giovedì che avrebbe dato indicazioni per il futuro “non appena che ci sarà una maggiore visibilità del pieno impatto della crisi“.