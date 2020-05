L’alta corte israeliana prende incarico il rapporto su Netanyahu

Con il destino del Primo Ministro Benjamin Netanyahu in linea al suo mandato, la Corte Suprema israeliana ha iniziato le discussioni sulla questione se il leader possa formare un nuovo governo mentre deve affrontare accuse penali.

La decisione della corte, prevista per la fine di questa settimana, si sta configurando come un momento fondamentale nella storia israeliana.

Una sentenza che impedisce a Netanyahu di ritornare per un altro mandato avrebbe quasi certamente innescato una quarta elezione consecutiva senza precedenti in poco più di un anno e suscitando reazioni rabbiose, forse violente, da parte dei sostenitori di Netanyahu che accusano la corte di ingerenze politiche inadeguate.

Una sentenza a favore sarà vista dai critici come un ulteriore indebolimento delle fragili istituzioni democratiche del paese e una vittoria per un primo ministro deciso a sfuggire all’azione penale.

“L’Alta Corte di Giustizia sta affrontando il suo verdetto più importante di sempre”, ha scritto l’ex Primo Ministro Ehud Barak, un convinto critico di Netanyahu, sul quotidiano Haaretz.

“L’Alta Corte può fare il nome per generazioni nella decisione coraggiosa di un momento”, ha scritto. “D’altra parte, se il tribunale dovesse optare per leccornie legalistiche, indipendentemente da quali intricati pretesti, anche questo sarà schiacciato ulteriormente lungo la strada.”

La sfida giudiziaria arriva sulla scia dell’accordo di Netanyahu del mese scorso per formare un governo di “emergenza” con il suo rivale, Benny Gantz.

Dopo aver combattuto in tre elezioni inconcludenti nell’ultimo anno, i due uomini hanno citato l’epidemia di coronavirus del paese per il loro accordo di condivisione del potere. Ma l’accordo include una serie di disposizioni – inclusa la creazione del nuovo ufficio di “primo ministro designato” – che sembrano avere poco a che fare con la pandemia. I critici affermano che hanno lo scopo di consentire a Netanyahu di rimanere in carica durante il suo prossimo processo.

Netanyahu è stato accusato di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti in una serie di scandali in cui è accusato di offrire favori ai magnati dei media in cambio di una copertura stampa favorevole.

Netanyahu nega le accuse e afferma di essere vittima di una caccia alle streghe. Il suo processo è stato rinviato a marzo a causa delle restrizioni che il suo ministro della giustizia provvisorio scelto a mano ha posto in tribunale dopo l’eruzione della crisi del coronavirus ed è previsto che inizi a fine mese.

Nel procedimento, il tribunale ha ascoltato le discussioni sul fatto che un politico accusato come Netanyahu possa essere autorizzato a formare un nuovo governo. Lunedì i giudici esamineranno se l’accordo di coalizione ha violato la legge.

In base all’accordo, Netanyahu e Gantz avrebbero prestato giuramento insieme, con Netanyahu in primo luogo come primo ministro e Gantz come premier designato. Dopo 18 mesi, i due cambieranno posizione.

La nuova posizione godrà di tutte le trappole del primo ministro, compresa una residenza ufficiale e, chiave per Netanyahu, un’esenzione da una legge che richiede alle autorità pubbliche che non sono primo ministro di dimettersi se accusate di un crimine.

Netanyahu è ansioso di rimanere in carica per tutto il processo, usando la sua posizione per scagliarsi contro il sistema giudiziario e ottenere supporto tra la sua base. L’accordo di coalizione gli dà anche influenza su importanti appuntamenti giudiziari, creando un potenziale conflitto di interessi durante un processo di appello se viene condannato.

Riflettendo sull’importanza del caso, un panel di 11 giudici sta ascoltando il caso, un numero molto più grande rispetto ai soliti panel a tre o cinque giudici. In un’altra rarità, le audizioni sono state trasmesse in diretta sulla televisione nazionale e sul sito web della corte. A causa dello scoppio, i giudici, gli avvocati e gli impiegati indossavano maschere per il viso e le barriere di plastica separavano ciascuno degli 11 giudici in panchina.

L’alta corte è diventata un parafulmine per le critiche di Netanyahu e dei suoi alleati politici, che lo accusano di superamento e interferenze politiche. Gli avversari del leader di lunga data lo considerano un bastione della democrazia sotto un pericoloso assalto.

Michael Rabello, un avvocato che rappresenta il partito Likud di Netanyahu, ha affermato che oltre 1 milione di israeliani hanno votato per lui con la consapevolezza di poter essere il primo ministro. “Come puoi dire che questo pannello può sostituire gli elettori?” chiese alla corte.

I manifestanti pro-democrazia sono scesi in piazza settimanalmente per protestare contro il continuo governo di Netanyahu, mantenendo le distanze tra loro in linea con le regole di distanziamento sociale. Domenica, diverse decine di manifestanti si sono radunati fuori dalla Knesset, il parlamento israeliano, a sostegno della corte e hanno assistito a una proiezione dell’udienza.

Eliad Shraga, capo del Movimento per il governo di qualità in Israele, uno dei gruppi che ha presentato una petizione alla corte, ha affermato che è “inconcepibile che un uomo come questo andrà in tribunale al mattino per sedersi sul molo e la sera gestirà il Gabinetto di sicurezza e manda noi e i nostri figli a combattere.”

I giudici hanno poco tempo. Hanno bisogno di governare entro giovedì, la scadenza per il parlamento di scegliere un nuovo primo ministro. Se tale termine non viene rispettato, si innescherebbe una nuova elezione.

Eli Salzberger, professore di giurisprudenza all’Università di Haifa, ha affermato che il panel era composto dagli 11 giudici più anziani della corte ed era impossibile prevedere in che modo si sarebbe appoggiato il gruppo eterogeneo. “Non possiamo davvero mappare la corte ideologicamente”, ha detto.

La scorsa settimana, il procuratore generale di Israele, Avichai Mandelblit, ha dichiarato in un giudizio alla corte che mentre le accuse di Netanyahu “sollevano problemi significativi”, non vi era alcuna base legale per impedirgli di servire mentre si trovava ad affrontare accuse penali.

Salzberger ha affermato che la raccomandazione di Mandelblit ha dato una spinta alla squadra di Netanyahu, ma ha osservato che in passato la corte non era d’accordo con il procuratore generale. “Non è una decisione finale”, ha concluso.